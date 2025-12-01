Алисия не стъпва на мач! Имала много мераклии

Фолкдивата Алисия не стъпва на мачове. Синът на певицата и бившия футболен национал Валери Божинов, Валери-младши, в момента е в дублиращия отбор на "Локомотив" (Пд), след като бе юноша на столичния „Септември“, а под тепетата премина от „Севлиево".

Ася, както е истинското име на брюнетката, не ходи по стадионите, защото „доброжелателни“ poдители на други играчи вербално проявявали нездрави мераци към нея, признава самата тя. „Знаете какви са футболните фенове, а пък родителите на младите, които все ходят по мачовете, са още по-екзалтирани - казва Алисия. - Веднъж синът ми ми разказа как един от тези родители през целия мач ме споменавал на висок глас, че и баща му. Валери не реагирал,

а след края на двубоя онзи го питал изумен защо. А той му отвърнал, че му е под нивото да се занимава с такива хора, които не уважават никого и нямат нищо свято."

Родена в Ихтиман с името Ася, изпълнителката на „Твоя тотално" завършва Испанската гимназия в София и социални дейности в СУ ,,CB. Климент Охридски", пише "България Днес". Ho това, което й тежи и до днес, е славата й като половинка първо на Валери Божинов, а после и на съотборника му в националния тим Николай Михайлов. "Аз съм от сплотено семейство и ми тежи, че не можах да създам свое. Но мисля, че отгледах и възпитах едно много добро момче, научих го на ценности. Koгато разбрах, че Валери се вижда с Николета, сърцето ми се счупи, но успях да се събера заради детето, заради себе си