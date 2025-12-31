Скандали в „Мис България“ и „Мис Вселена“ помрачиха конкурса

Цели три на брой скандала помрачиха тазгодишните конкурси „Мис България Вселена" и "Мис България", вайкат се ценителите на женската красота у нас. Първа повлече крак носителката на титлата Мис България Вселена – 27-годишната френска манекенка и актриса с български корени Габриела Гуха. Красавицата предизвика мощен излив на негативни емоции в социалните мрежи, след като на летище в Тайланд обърна на обратно българския трибагреник. Постъпката й бе заклеймена като „неуважение към националния символ", а самата Гуха бе порядъчно оплюта, пише "България Днес".

През ноември т.г. победителката в категорията "Лице на публиката" на конкурса "Мис Пазарджик“ Емили Манушова бе елиминирана заради купен вот. Главната заслуга за това носи регионалната координаторка на "Мис България" за Пазарджик и региона – футболната риалити реферка, героиня и носителка на титлата Мис Глоуб България Джулиана Бутракова. Дипломата й на специалист по дигитален маркетинг й помогнала да надуши, че има нещо гнило около избора на велинградчанката за „Лице на публиката".

"Качихме снимките на участничките за нашата селекция за „Момиче на публиката" и скоро забелязахме нещо необичайно. Емили Манушова получи най-напред 600 харесвания, после те много бързо станаха 1600 и се качиха до 1800. Повечето бяха от Пакистан и Дубай със странни имена. Аз знам как се трупат харесвания. Това на практика са бот профили, които се генерират в случая чрез купуване на одобрения. Ние имаме скрийншотове на хората, които реално са харесали Емили. Не обвиняваме никого, дали самото момиче си е напазарувало харесванията или негови близки, няма да разберем.

Но така или иначе ние дисквалифицирахме Манушова и дадохме титлата на Стефания Кънчева, момичето, класирало се след нея според зрителския вот“, поясни Бутракова.