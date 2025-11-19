Андреа: Готова съм за деца, но не искам дъщери! https://hotarena.net/laifstail/andrea-gotova-sam-za-deca-no-ne-iskam-dashteri HotArena.net

Андреа е готова да стана майка. Фолкпевицата направи откровено признание в предаването „Култ“, след почти две години мълчание.

„Сигурно не бих искала да имам дъщеря. Както се казва във „Великия Гетсби“: 'Много е трудно да си жена в този свят.' По-скоро бих искала да имам момчета, защото на жената й е по-трудно в живота. Искам момчета, които да отраснат и да уважават дамата до себе си“, сподели чалга иконата.

Тя разкрива още, че поддържа добри отношения с бившите си партньори и вярва, че след трудностите човек трябва да се изправи и да продължи напред.

След преживяна раздяла с дългогодишния си приятел Кубрат Пулев, Андреа мечтае за стабилно семейство с правилния човек.