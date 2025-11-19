Последни
Андреа: Готова съм за деца, но не искам дъщери!

Андреа е готова да стана майка. Фолкпевицата направи откровено признание в предаването „Култ“, след почти две години мълчание.

„Сигурно не бих искала да имам дъщеря. Както се казва във „Великия Гетсби“: 'Много е трудно да си жена в този свят.' По-скоро бих искала да имам момчета, защото на жената й е по-трудно в живота. Искам момчета, които да отраснат и да уважават дамата до себе си“, сподели чалга иконата.

Тя разкрива още, че поддържа добри отношения с бившите си партньори и вярва, че след трудностите човек трябва да се изправи и да продължи напред.

След преживяна раздяла с дългогодишния си приятел Кубрат Пулев, Андреа мечтае за стабилно семейство с правилния човек.

Глупачка

преди 1 ден

Много мило! Значи само момичета ще има и ще вземат нейните лоши качества....

Iaze

преди 1 ден

Niakoi Iska Li stabilno semeistvo s nestabilna luda Jena.

До Андреа

преди 1 ден

Андреа ,ти ли си тува ,мъ. Виж сига ,то от книги дица ни съ правят. Ни чака никой на опашката от 40 години, няма ли ино кандидат гаджи поне. Само Кобрата и нацупеното момче ли та искаха бре, успех мила. ❤️💕🥂

До Андреа 2

преди 1 ден

Няма да са даваш на обожателите зорлян ☺️ Няма как да намериш мъж на твоето световно ниво в Бг-то. Подлъгахти са по хонорарити от 200лв и за туй останахти там.

