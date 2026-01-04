ЗА ЧНГ: Тикнаха в затвора мъжа на Алина Боз! Арестуваха го за наркотрафик

Кошмарен се оказа 22 декември за Алина Боз - същия ден съпругът й беше арестуван пред очите й в театрален салон в Истанбул. Заможният продуцент и ресторантьор Умут Евирген гледаше постановка с участието на красивата си жена, когато в залата изведнъж нахлуха барети и му сложиха белезници. Заради преживения шок туркинята от руски произход загуби ума и дума на сцената, та се наложи да влезе дубльорката й и да довърши представлението.

Ден по-късно турската главна прокуратура обяви официално, че Евирген e бил арестуван заради наркотрафик. Ведно от заведенията му - „Кютюфане" (любимо място на знаменитостите в южната ни съседка), било открито голямо количество кокаин. Мениджърът на ресторанта Али Яшар Коз продавал дрогата на клиенти, а собственикът Умут прибирал лъвския пай от печалбата, пише "Уикенд".

Съпругът на Алина Боз едва ли ще бъде пуснат под домашен арест, тъй като вече има няколко условни присъди. В миналото той е бил осъждан на пробация за побой над бизнесмена Али Акън и за счупен фотоапарат на папарак. С гардовете му са влизали в юмручни схватки и по дискотеки, а се е случвало да вадят и пищови, припомнят турските информационни агенции.

Родената в Москва Алина Боз каза „Да!" на скандалния богаташ на 2 декември 2023-та. Двамата сключиха брака си на яхта, а сватбеното им тържество беше в крайбрежен ресторант в Истанбул. На младоженците кумуваха турският Димитър Пенев - легендарният футболен треньор Фатих Терим, и Йозге Йозпиринчджи - кадъната Бахар Чешмели от тв сагата „Една жена".

Умут започна да задиря чаровницата от „Не пускай ръката ми" и „Твоят мой живот" по телефона и в социалните мрежи в разгара на лято 2023 веднага щом научи, че е разтурила годежа си с Митхан Джан Йозер. Екранната Махур първоначално отряза напористия ухажор с довода, че й е твърде рано за нова връзка, но скоро след това реши да му даде шанс. Преди да налази госпожица Боз, донжуанът Евирген се усукваше около Демет Йоздемир и Айча Туран. В миналото пък той беше интимен със Серенай Саръкая, Туба Бююкюстюн, Мелиса Шенолсун и ред други турски актриси.