Любими шоупрограми се завръщат в ефир, свалките в "Ергенът" на остров Шри Ланка

Радвай се, народе! "Като две капки вода" отново ще има сезон, 14-и, който ще започне да се излъчва през пролетта, както обикновено.

Това стана ясно, след като две от предаванията на телевизията дадоха фира, тъй като не се намериха достойни участници.

Едното е с продуценти Иван и Андрей и се казва - "Борба до ключ", а другото "Женени от пръв поглед".

Истинско състезание и реални ремонти очакваха зрителите в първото риалити. В него е замислено две семейства, разделени в отделни отбори, да се срещнат в битка на мускули, но и на идеи. Стратегия, сръчност и отлично планиране бяха нужни на участниците, за да си тръгнат с печалбата. Кастингът за новото предаване е отворен, но дали има избрани, не е ясно. Факт е, че риалити форматът, който проследява трансформацията на два апартамента - от избора на имотите през цялостното обновяване до продажбата, не е включен в програмната схема до лятото. В шоуто бе включен и бившият кадър от Би Ти Ви - майстор Владимир Караджов, който дълги години бе в предаването "Бригада нов дом".

Георги Любенов е любимец на зрителите Снимка: БНТ

Другото шоу "Женени от пръв поглед" също не е в схемата до лятото. За него също имаше кастинг за участници. Дали са избрани, или не двойките, предстои да разберем вероятно от есента другата година.

"Като две капки вода" е едно от любимите телевизионни предавания на зрителите. Шоуто за имитации спечели сърцата на много хора, а всеки сезон предизвиква бурни реакции в социалните мрежи. Феновете на предаването очакват с нетърпение да видят кои родни популярни личности ще влязат в новия сезон в ролята на различни музикални звезди. В публичното пространство се появи информация, че следващото издание ще има нови водещи, но засега те остават в лицето на Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро.

Относно журито със сигурност и този сезон ще останат Веско Маринов, Фънки, Хилда Казасян и новото лице - Владо Зомбори, който стана победител през 2024 година. Във форумите не са съгласни с това отново Хилда да участва като жури, но едва ли продуцентите в лицето на братя Халваджиян ще се съобразят с желанието на масите.

Иначе предаванията, които със сигурност ще гледаме с вече обявени дни за излъчване по Нова телевизия, са - "Черешката на тортата" - нов сезон с риалити звезди от 5 януари в 20,00 часа, и риалити шоуто - "Вече играеш... Стоичков", което започва от 11 януари, всяка неделя от 20,00 часа.

В пълнометражния игрален филм ще видим желаещи да влязат в обувките на Христо Стоичков - футболистът, който покори света, но никога не забрави откъде е тръгнал.

Наум Шопов пак ще води "Ергенът", жена му Теа и дъщерята ще са с него в топлата страна Снимка: Архив

Кастингът вече е стартиран, като пред очите на цяла България ще бъде избран актьорът, който да играе в главната роля.

В проекта участват мъже на възраст между 20 и 30 години, професионални и непрофесионални актьори. Те преминават през серия от изпитания - актьорски задачи и спортни предизвикателства, и то с помощта на ментори, актьори, режисьори и легенди от футбола.

Само един ще стигне до края. Само един на финала ще подпише договор за ролята на живота си - да изиграе младия Христо Стоичков в предстоящия филм.

Друго от предаванията, които също набират хора, е "ВИП брадър", което ще се състои през есента, но все още не е отворен кастингът за желаещите да опитат късмета си.

Би Ти Ви също отговаря на конкуренция със знакови и интересни предавания. Като начало най-запомнящото се шоу "Ергенът" се завръща на екран. То ще се излъчи от Шри Ланка с водещ отново Наум Шопов. Трима са ергените, за чието сърце ще се състезават девойки, а кастингът още тече.

Други от любимите шоупрограми на българите също се завръщат в ефир - "Бригада нов дом" с водещ Мария Силвестър и "България търси талант". Остава и "Богатствата на България". Засега е ясно, че се планира и изцяло публицистичната програма в телевизията и най-вероятно ще се разделим с водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев.

Нови, но "стари" предавания ще има и в БНТ. Остават: "100% будни", "Култура БГ", "Бързо, лесно, вкусно", "България в 60 минути", "История. БГ", "Референдум", "Панорама", "Денят започва с Георги Любенов", "Туризъм.BG", "Бразди", "Моят плейлист", "Отблизо" и други.