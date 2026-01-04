Ферай от „Ергенът“ крила 7-годишна връзка! Имало много любов и „грижа“

Φерай Неджиб от четвъртия сезон на „Ергенът" напомни за себе си. Тя проговори за личния си живот и за връзката, която е оставила зад гърба си малко преди риалити приключението в Шри Ланка. Брюнетката, която стана първа приятелка и най-близка довереница на финалистката Даниела Рупецова, разкри, че е имала дългогодишна връзка, продължила цели 7 години - нещо рядко срещано за 23-годишна млада жена, пише „Уикенд“.

Любовната история започнала, когато Ферай още била ученичка. В продължение на 7 години с гаджето й израснали един до друг, пътували по света, трупали спомени и както самата тя твърди, имало много грижа, внимание и истински щастливи моменти. Към видеото, в което говори за раздялата, Неджиб добавя и снимки от пътешествията им, на които изглеждат усмихнати, влюбени и напълно естествени. Краят на отношенията обаче дошъл малко преди участието й в „Ергенът“.

„Разделихме се малко преди да вляза в предаването. Той не е от мъжете, които имат социални мрежи, които обичат да се снимат. Асоциален е - обратното на мен", споделя Ферай. Въпреки раздялата, тя говори за бившия си партньор с изключително уважение: ‚Той е супер готин мъж". Философското й обяснение за разлъката е зряло: „Всяко нещо си има своя край".

След приключението в „Ергенът" варненката е решила да започне нов етап - не само емоционално, но и визуално. Неотдавна тя се подложи на операция за поставяне на силиконови импланти в бюста. Крехката брюнетка изчакваше да мине възстановителният период, преди да даде окончателна оценка и сега казва, че е много доволна от резултата. По думите й се чувства добре и спокойно.

Ферай никога не е крила, че поддържа визията си. Освен силикона, тя има ринопластика, направена в Турция, корекции по зъбите и уголемени устни с хиалуронов филър. Ботокс засега не и е нужен - все пак е само на 23.

Неджиб тежи едва 44 килограма при ръст 159 см. В предаването често беше засичана да похапва луканка, но твърди, че спортът е нейното спасение и тайна за стройна фигура. Тренира от 3-годишна възраст.

Ферай не крие, че в момента търси заможен партньор, който да отговаря на стандарта й на живот. В шоуто тя заяви, че и трябват около 15 хиляди лева на месец, за да живее добре - сума, която изглежда направо скромна на фона на прословутите „50-60 бона" на Даниела.

Любопитен детайл остава въпросът с финансите. Неджиб признава, че в момента не работи, а се фокусира основно върху себе си. В епизоди на предаването зрителите видяха и майка й - скромна жена, която се труди в чужбина, за да издържа семейството си. Този момент разчувства Ферай до сълзи и показа една по-уязвима страна от характера й.

Засега 23-годишната риалити героиня живее във Варна, но по съвет на Рупецова планира да се премести в София. И кой знае - може би ще срещне подходящия мъж.