Звездните раздели на 2025 година

Светлана Гущерова и Гущеров Християн бяха сред най‑обсъжданите личности в светските хроники. След години на публични колебания и скандали около развода им, през 2025 г. двамата финализираха раздялата си, съпроводена със спорове за имущество и попечителство, които държаха медиите в напрежение месеци наред.

Карлос Насар – олимпийски, световен и европейски шампион по вдигане на тежести, официално прекрати дългогодишната си връзка с гимнастичката Магдалина Миневска след няколкогодишна любовна история, която бе следена от спортните фенове. След раздялата Насар не остана дълго сам и сърцето му отново принадлежи на волейболистката Александра Костадинова, с която бе забелязан да споделя повече време през втората половина на годината.

Победителят от „Hell’s Kitchen“ Станислав Иванов и съпругата му Божидара публично обявиха, че се разделят. Двамата опровергаха слуховете за насилие, но признаха, че отношенията им са изчерпани и че взимат решение да продължат по отделно след дълъг период на напрежение.

Актьорът и бивш депутат от ГЕРБ, Евгени Будинов – често в светските хроники заради бурния си личен живот – официално приключи брака си с дългогодишната си съпруга Мариела през 2025 г. Само няколко месеца след развода той направи сюрприз на феновете, като обяви годеж с новата си любима Поля Виткова, с която споделя щастливи моменти в социалните мрежи.

Бившата звезда от криминалните хроники и настояща медийна фигура Николай Методиев, известен като Ники Пилето, също бе във фокуса на клюките през 2025 г. След години на противоречиви репутации, той финализира брака си с бившата тв водеща Ралица Методиева, като раздялата бе коментирана широко в жълтата преса и отново постави акцент върху живота му извън правосъдната система.

Скандално известният Карен Хачатрян тихомълком се разведе със Златка Райкова през 2025 г. Новината излезе едва в края на годината, след като двойката предпочете да пази процеса далеч от камери и социални мрежи, оставяйки феновете да интерпретират причините около раздялата.