Андреа: Съперница за сърцето на Кубрат ме атакува

„Съперница за сърцето на Кубрат Пулев ме атакува от известно време!" Това разкри ексклузивно за „България Днес“ Андреа. Певицата не пожела да разкрие нейното име.

„Това е една госпожа, която реши да седне на моя стол и не се спира“, добави бившата любима на топ-боксьора.

Андреа споделя, че наскоро мишена на жената, изживяваща се като нейна съперница, станали майка й и брат й, които според тиражирани слухове не си плащали сметките за парно и задлъжнели с големи суми на столичната „Топлофикация".

„Тя ме напада не от днес, но сега реши да посегне и на най-близките ми хора. Защото всеки човек го боли най -много з а тях", твърди още певицата.

На въпроса как са реагирали на клюката, за огромни задължения към „Топлофикация екс избраницата на Кобрата отговори: „Със смях“.

„Естествено, че това е измислица, свободни съчинения! Моето семейство е известно с културните си традиции. Всички мои близки са почтени и достойни хора", брани честта на фамилията Андреа. И заяви, че във всеки момент е готова да направи публично достояние документите за всички движимости и недвижимости на семейството си, за да пресече спекулациите.

Тя не потвърди, но и не отрече, че най-пресният повод за новата порция атаки срещу нея е инициативата на водещите на голям телевизионен формат да съберат Андреа и Кобрата на Бали. Както „България Днес“ научи преди всички, и двамата са дали принципното си съгласие за тази съвместна обиколка на острова малко след новогодишните празници.

Допускам и това. Но тази, за която говоря, не е в състояние да преглътне, че ние с Кубрат си останахме приятели, при това добри. Споделяме

помежду си, смята незалязващата попфолк звезда. Андреа обаче предупреди, че сега за всички, които държат на бившия й любим, най-важното е неговото спокойствие преди важния му мач скоро.

„Аз също движа своите проекти, гледам напред и също се смея като моите близки на нелепиците по наш адрес!“, довери още певицата.

„Хората, които се занимават и раздухват подобни глупости, са живели напразно. Съжалявам техните родители“ не скри пред „България Днес“ раздразнението си самият Пулев, помолен за коментар по темата.