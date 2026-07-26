Андреа щедро показа подробности от интимните си части (ВИДЕО ЗА ВЪЗРАСТНИ)

Андреа направи провокативно шоу по време на свое участие с Галена и взриви социалните мрежи. Изпълнителката, която от години не крие, че обича да залага на дръзки визии и сценично поведение, този път прекали с демонстрацията на добро настроение.

На видеоклипове, заснети от посетители в заведението, се вижда как певицата повдига лилавата си рокля по време на изпълнението, което предизвика бурни реакции сред присъстващите. Кадрите светкавично се разпространиха онлайн и събраха стотици коментари. Разбира се, мъжете одобряват поведението й, а жените се възмущават, че си показва интимните части, които не виждаме за първи път. Не липсваха и мъже, които открито изразиха възхищението си от визията на блондинката и я насърчиха да бъде още по-смела по време на сценичните си изяви и да покаже още повече подробности от анатомията си.

Андреа не за първи път скандализира с неадекватно поведение, предизвикателни тоалети и изпълнения по дискотеките. Бившата половинка на Кубрат Пулев няма много участия, но всяко от тях е запомнящо се, особено ако си е пийнала преди изявата. Андреа от години приема антидепресанти, които гарнира с алкохол и тогава не знае какво прави. „Смесването на алкохол с медикаменти (особено успокоителни, антидепресанти или приспивателни) е животозастрашаващо. Този коктейл потиска централната нервна система, забавя дишането и може да доведе до фатални последствия” – коментират лекари пред „Уикенд”.

Преди малко повече от месец Андреа направи опит за самоубийство, за щастие, неуспешно. Колежки на блондинката твърдят, че това е нейният трети опит за последните 6 години. Певицата се намира в много тежко емоционално състояние, като причината си остава неугасващата й любов към Кубрат Пулев, когото още обича, въпреки че минаха 6 години от раздялата им. Боксьорът създаде семейство и две деца, а бившата му още не може да го преживее.