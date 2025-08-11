Последни
Анелия строи палата заедно с майстори! Спи на легло навън

Каролина Церовска
3815

Анелия е жена, която не се плаши от работа. Изпълнителката на „Погледни ме в очите" разкри, че е участвала активно в изграждането на дома си. Палатът, който се намира в полите на Витоша, е огромен, но певицата без колебания се впуска да помага на майсторите в строителните дейности.

„Аз си построих къщата! Всяко едно кътче, което съм си направила тук, съм си го направила от сърце. Много обичам дома си, той е едно от най-важните неща за мен“, споделя Анелия.

Наскоро попфолк звездата направи специален подарък на своите почитатели, като ги допусна за първи път в своя впечатляващ дом за милиони.

Имението, което певицата с обич нарича „моята крепост", досега бе пазено далеч любопитни от погледи, пише "България Днес".

В специално видео феновете успяха да надникнат отблизо в лъскавия палат, който се отличава със стилно обзавеждане, тузарска мека мебел, множество картини и няколко спални. Особено впечатление прави и огромният двор, чиито размери бяха сравнени с тези на футболно игрище. Именно там се намира най-любимото нещо на певицата - басейнът.

„Това е мястото, което през лятото използвам постоянно. Много обичам да плувам. Не съм от тези хора, които си правят басейн и после не го използват. Тук се събираме с приятели много често. В близост имам кухня и баня с тоалетна, което е много удобно“, разкрива Анелия.

Пред водата певицата е сложила и огромно легло. Признава, че слага мрежа за комари над него и често спи там, а не в спалнята си. Анелия допълни и че в дома си има сауна, но не я използва толкова често. На нея се наслаждава основно дъщеря й Ивон. Малката топла стая не е обикновена. Когато са й я правили, майсторите са я изненадали, като вътре са монтирали пейки, приличащи на клавиши на пиано.

„Да, сауната ми е музикална. Използвам я по-скоро зимата, но често си организирам спа процедури извън дома", признава певицата.

Безспорно една от най-големите изненади в дома на Анелия е нейната биоградина. В почвата звездата е насадила домати и краставици, за които се грижи напълно сама, и удоволствие си бере за салата, когато й се дояде.

6 Коментара

17.05.1976г.

преди 1 час

Според вестник "уикенд" се оказа че анелия певица е била със смесена кръв.

Коментирай

н. дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Фейскенефбук. СНИМКА. Че надежда ддойчева се оказа един Грозен и Чист Смрадлив Циганин. Че може ли да го обиждаш така момичето надежда дойчева че погледни я ква Красива Българка е.

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 1 час

Най хубавото е, че Майка ми е Симпатична Българка. При еврейте бащата винаги е предполагаем.

Коментирай

Грозотио дойчева

преди 1 час

!!! Майката на анелия певица е била Циганка. !!!

Коментирай

н. дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Фейскенефбук. СНИМКА. Че надежда дойчева се оказа един Грозен и Чист Смрадлив Циганин. Че може ли да го обиждаш така момичето надежда ддойчева че погледни я ква Красива Българка е.

Коментирай

н. дойчева

преди 1 час

Жалко за Христо Живков че е се спомина толкова млад. От Скоротечен Рак на Панкреаса.

Коментирай

Коментирай

