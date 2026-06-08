Анна Кошко с разтърсващо признание: Бях близо до АНОРЕКСИЯТА

Тежко признание за един от най-трудните моменти в живота си направи актрисата Анна Кошко.

През 2025 г. около подготовката за образа на Мерилин Монро половинката на Деян Донков отслабва драстично с цели 8 килограма само за месец.

Периодът се отразява на Анна не само физически, но и ментално – заради целия хейт, който се излива по неин адрес.

„Кожа и кости си“ и „Ще те духне вятърът“ са само част от нелеките думи, които красавицата чува по свой адрес. Кулминация на всичко се оказват медиите, които свирепо винят Донков за рязката й промяна. Появяват се и колажи на Кошко, на които е коренно различна „преди“ и „след“ връзката им.

„Исках да кача за ролята, която ми предстоеше, но от стрес не можех да се храня и стигнах до почти болно състояние – близо до анорексия“, споделя с натежало сърце чаровната рускиня.

„Деян най-много се притесняваше за мен и се опитваше да помогне“, опровергава слуховете артистката, допълвайки с тъга:

„Всеки познат/непознат сметна за свой дълг да изрази мнение за това как изглеждам, без да се замисли, че да наричаш човек „анорексичка“ НЕ Е КОМПЛИМЕНТ. Пиша го с големи букви, защото в 21 век хората все още не го разбират.“

Към днешна дата блондинката вече се чувства добре в кожата си, говорейки за случилото се с усмивка. Възстановителният период траел цяла година, в която хубавицата тренирала и се грижела за себе си. Въпреки че на този етап е щастлива, преживеният стрес оставя своя отпечатък.

„Болеше много. Болеше от това, че хората са забравили да мислят, преди да изплюят непоисканото си мнение. От това, че хейтът е станал хоби и начин на живот. Дали има смисъл да го пиша? Дали ще достигна до хората? Сигурно не, но ако поне един човек се замисли следващия път, преди да коментира външния вид на някого в лицето му, значи има смисъл“, смята Кошко, която излива душата си в откровен пост в мрежата.

Според театралната любимка всеки води вътрешни борби, за които обществото дори не подозира.

„Битки със себе си, с тялото си, със сърцето. Забравили сме за емпатията, за човещината, за това какво искаме да дадем на този свят и с какво да ни запомнят“, изтъква още сценичната Норма Джийн.

За цялата омраза до голяма степен са виновни и социалните мрежи, даващи свобода на много потребители, които по нейно мнение не я заслужават. За актрисата такива индивиди замърсяват „околната среда“ с изказванията си.

„Дали тези хора завинаги ще останат такива? Повечето – със сигурност, но вярвам, че ги има и тези, които ще се излекуват един ден“, старае се да е позитивна въпреки всичко артистката.

През септември 2025 г. талантливата Анна изгря в ролята на една от най-магнетичните жени на планетата – Норма Джийн. С постановката „Последният час на Мерилин Монро“ красавицата дебютира ударно в Народния театър, нареждайки се до някои от най-големите имена в изкуството.

Режисьор на спектакъла е любимият й Деян Донков, който е и неин сценичен партньор в образа на д-р Грийнсън.

„За мен Мерилин е не просто човек, тя е магьосница. Повече от бляскав образ – в нея усещам много болка, истинско страдание, което никак не е било малко. Искам чрез ролята ми хората да видят истинската Норма Джийн“, категорична е пред „България Днес“ за емблематичното превъплъщение Кошко.