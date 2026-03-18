ШОК! Весела Бабинова чула страшната диагноза, но чудото я настигна в Португалия

Весела Бабинова - един от звездните участници в Сезона-Слънце на „Като две капки вода“, е имала много труден период през 2019 година. За него актрисата разказа преди време в интервю пред Мон Дьо по Нова телевизия.

Отчаяние, болка и безверие съпътстват Весела в продължение на няколко месеца. Преди седем години тя и любимият ѝ Владо Зомбори вече са готови да имат дете. Но двамата не очакват да чуят новината, която буквално преобръща живота им. Весела отива на преглед. И тъй като при нея всичко си е като по часовник, тя няма никакви притеснения. Винаги си е била малко хипохондрик и затова редовно си прави различни изследвания.

Да, но през 2019 година нещата не се подреждат така, както ги очаква. Лекарите дават само 5 процента шанс да забременее по естествен път, тъй като тя не произвежда яйцеклетки. Това буквално срива актрисата. А в същия ден има премиера в Малък градски театър „Зад канала“. Веднага се обажда на Владо, който също тежко преживява лошата новина.

Но все пак светлина в тунела има. Лекарите казват, че Весела може да забременее, само че с донорска яйцеклетка, която да износи. Това донякъде успокоява актьорската двойка и за да посрещнат новата 2020 година, те си подаряват романтично пътешествие до Португалия. Именно там се случва чудото. Весела се връща бременна и оборва мрачните прогнози на лекарите. През септември същата година тя и Владо стават родители на прекрасната си дъщеря Йоана.