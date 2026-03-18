От гимнастичка до звезда: Ванеса Пеянкова взриви bTV

Ванеса Пеянкова, която играе една от главните роли в сериала „Вяра, надежда, любов“ по bTV, е актриса с много таланти. Тя е истински новогодишен подарък за своите родители, тъй като се появява на бял свят на 1 януари 2001 година в София.

Като типичен представител на зодия Козирог, Ванеса носи в себе си разнообразни дарби. Преди да се отдаде на актьорската професия, тя се посвещава на художествената гимнастика. В продължение на десет години тренира усилено, участва в състезания и печели медали. Тя е истинско „златно момиче“ на този спорт, но в момента, в който осъзнава, че няма накъде повече да се развива и не желае да продължи като треньор, кандидатства в НАТФИЗ – и е приета.

Завършва актьорско майсторство в класа на проф. Пенко Господинов. Освен талантът ѝ, впечатление прави и нейната красота – някои дори я сравняват с Моника Белучи.

Когато получава ролята на акушер-гинеколог в сериала „Вяра, надежда, любов“, Ванеса подхожда към задачата като истински професионалист. Посещава родилни отделения, присъства на раждане и разговаря с лекари и бъдещи майки. Макар да не е лесно, преживяването се оказва изключително интересно за нея.

Участието ѝ във „Вяра, надежда, любов“ не е дебют на малкия екран, но е първата ѝ главна роля. Преди това тя се е снимала в сериалите „Пътят на честта“ и „Мен не ме мислете“.

Освен актьорството, Ванеса има и други творчески страни. Малцина знаят, че тя обожава да рисува. В края на миналата година открива своя самостоятелна изложба, озаглавена „Будни нощи“. Освен това свири на барабани и пиано.

Въпреки сериозния си ангажимент в „Вяра, надежда, любов“, Пеянкова не загърбва театралната сцена – мястото, където се чувства най-истински в свои води.