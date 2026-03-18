Венцислава Тафкова за жената, починала след естетична процедура: Спрете да сочите с пръст

Трагичният случай с младата жена Лидия Димитрова-Линда, починала след поставяне на хиалурон в гърдите, потресе голяма част от обществото. Редица родни знаменитости също разказаха за болезнения си опит от различни процедури с филъри и алармираха да се проверява предварително компетентността на специалиста.

Най-големият обществен отзвук е в социалните мрежи, където се появиха множество негативни коментари и обвинения спрямо Линда, затова че изобщо се е подлагала на естетични процедури. Не липсваха думи от рода на: „Заслужила си го е“, „Да би мирно седяло, не би чудо видяло“ и прочие.

В защита на покойното момиче от Дупница застана Мис България Венцислава Тафкова, която неведнъж е говорила за границите на козметични интервенции и нуждата от баланс, пише дамският сайт Nie-jenite.

„Жестокостта в коментарите към това момиче обаче ме шокира. Никой не заслужава да бъде съден, защото е искал да изглежда по-добре. Най-малкото, което можем да направим, е да покажем човечност, а не да сочим с пръст“, огорчена е от хейта Венцислава.

Тя все пак подчерта, че е важно да има отговорност, информираност и мярка, когато става въпрос за медицински процедури, било то естетични. И допълни емоционално: „Красотата никога не трябва да струва нечий живот“.

„Не бива да съдим някого, без да знаем цялата история. Козметични процедури се правят по цял свят и са въпрос на личен избор и самочувствие. Това не означава, че трябва да завършват с фатален край, а ние да казваме: Е, заслужи си го! Къде отиде човечността“, подкрепят мнението на Венцислава и други в социалните мрежи.