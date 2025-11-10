Антон Порязов на червения килим: Том Круз ме гледа на екрана

Последни
Истинска холивудска приказка изживя актьорът Антон Порязов, който бе сред специално поканените от „Парамаунт Пикчърс" на галапремиерата на суперпродукцията „Бягащият човек" (The Running Man) в Лондон. Събитието се състоя в легендарното кино "Одеон" на Лестър Скуеър, а по черния килим минаха Том Круз, Глен Пауъл, Саймън Пег, Колман Доминго и други световни звезди. Сред тях и нашият Антон, който не просто присъства, а участва във филма, пише "България Днес".

„Имах две покани - взех моя приятелка, която живее в Лондон. Всичко беше поето от „Парамаунт“ хотел, транспорт, храна. Имах дори 125 паунда - дневни отношението бе невероятно", сподели Порязов пред „България Днес“ и продължи: "Имахме специален вход, отделен от медии и публика. Минавахме по килима, снимаха ни, фенове крещяха, имаше конфети, фойерверки - всичко беше като филм!".

Режисьорът Едгар Райт и звездата Глен Пауъл излезли с речи, в които похвалили България за професионализма и локациите. „Казаха публично, че са изключително доволни от снимките в България и от българския екип. Това беше момент, в който настръхнах от гордост", с емоция говори родният артист. Но най-голямото вълнение идва в залата, когато Порязов влиза в киносалона с Том Круз.

"Бях на третия ред, на много хубаво място. В един момент осъзнах, че Том Круз също е в киното и гледа филма, в който участвам - вижда мен на екрана! Може да не знае кой съм, но Том Круз е видял мен. Мисля, че може би съм първият българин, на когото му се е случвало това", смее се обичаният актьор. Антон се шегува, че вероятно дори Мария Бакалова не е имала такъв момент.

След прожекцията артистът се среща с някои от звездите от продукцията: „Видях се с Глен Пауъл и Колман Доминго, снимахме се, говорихме си“. Съвсем случайно Порязов се засича и с легендарния Саймън Пег от „Мисията невъзможна“. „Направихме си снимка, а той ми каза, че костюмът ми е супер! Много готин, усмихнат човек“, с вълнение си спомня Антон. Преди прожекцията на филма актьорът бил интервюиран на черния килим от екипа на „Парамаунт“. Въпросът бил: „Какво би направил за 1 милиард долара?“: „Отговорих им, че бих сторил нещо добро, но ако трябва да се предизвикам, бих изял една кисела краставичка! Не ги понасям, но го казах с усмивка и всички се смяха".

Докато още бил в Лондон, съдбата поднесла на Порязов нов шанс. „В деня след премиерата агентът ми в Англия ми изпрати кастинг покана за нов сериал на „Епъл ТВ". Кастингът е за Нина Голд, легендарната кастинг директорка на „Игра на тронове". Снимах пробата направо в хотелската стая - бях изтощен, но щастлив. Казах си: това не е случайно", вярва любимецът на зрителите.

 

