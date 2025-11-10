Антон Порязов на червения килим: Том Круз ме гледа на екрана

Истинска холивудска приказка изживя актьорът Антон Порязов, който бе сред специално поканените от „Парамаунт Пикчърс" на галапремиерата на суперпродукцията „Бягащият човек" (The Running Man) в Лондон. Събитието се състоя в легендарното кино "Одеон" на Лестър Скуеър, а по черния килим минаха Том Круз, Глен Пауъл, Саймън Пег, Колман Доминго и други световни звезди. Сред тях и нашият Антон, който не просто присъства, а участва във филма, пише "България Днес".

„Имах две покани - взех моя приятелка, която живее в Лондон. Всичко беше поето от „Парамаунт“ хотел, транспорт, храна. Имах дори 125 паунда - дневни отношението бе невероятно", сподели Порязов пред „България Днес“ и продължи: "Имахме специален вход, отделен от медии и публика. Минавахме по килима, снимаха ни, фенове крещяха, имаше конфети, фойерверки - всичко беше като филм!".

Режисьорът Едгар Райт и звездата Глен Пауъл излезли с речи, в които похвалили България за професионализма и локациите. „Казаха публично, че са изключително доволни от снимките в България и от българския екип. Това беше момент, в който настръхнах от гордост", с емоция говори родният артист. Но най-голямото вълнение идва в залата, когато Порязов влиза в киносалона с Том Круз.

"Бях на третия ред, на много хубаво място. В един момент осъзнах, че Том Круз също е в киното и гледа филма, в който участвам - вижда мен на екрана! Може да не знае кой съм, но Том Круз е видял мен. Мисля, че може би съм първият българин, на когото му се е случвало това", смее се обичаният актьор. Антон се шегува, че вероятно дори Мария Бакалова не е имала такъв момент.

След прожекцията артистът се среща с някои от звездите от продукцията: „Видях се с Глен Пауъл и Колман Доминго, снимахме се, говорихме си“. Съвсем случайно Порязов се засича и с легендарния Саймън Пег от „Мисията невъзможна“. „Направихме си снимка, а той ми каза, че костюмът ми е супер! Много готин, усмихнат човек“, с вълнение си спомня Антон. Преди прожекцията на филма актьорът бил интервюиран на черния килим от екипа на „Парамаунт“. Въпросът бил: „Какво би направил за 1 милиард долара?“: „Отговорих им, че бих сторил нещо добро, но ако трябва да се предизвикам, бих изял една кисела краставичка! Не ги понасям, но го казах с усмивка и всички се смяха".

Докато още бил в Лондон, съдбата поднесла на Порязов нов шанс. „В деня след премиерата агентът ми в Англия ми изпрати кастинг покана за нов сериал на „Епъл ТВ". Кастингът е за Нина Голд, легендарната кастинг директорка на „Игра на тронове". Снимах пробата направо в хотелската стая - бях изтощен, но щастлив. Казах си: това не е случайно", вярва любимецът на зрителите.