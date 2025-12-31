Кипърец е тайнственият мъж на златната Христина! (Запознали се на сватба)

Тайнственият мъж до златното момиче Християна Тодорова е чужденец, научи „България Днес". Любимият на бившата гимнастичка от ансамбъла е кипърец.

Двамата са заедно от около две години и вече имат дъщеричка. Малката Елиа се роди през март. Връзката им започва като в приказките. Християна гостува в Кипър на сватбата на местна гимнастичка. Тържеството е на 10 септември 2023 година. Там среща бъдещия си любим, който е брат на булката. Следват седмици на размяна на съобщения, преди отношенията им да станат сериозни. Заради любимия си Християна често прекарва време в Кипър.

Не дълго след началото на връзката им двамата се и сгодяват. А тази пролет станаха родители.

Преди дни те направиха приказно кръщене на малката Елиа в Кипър. Сред гостите бяха и бившите гимнастички Михаела Маевска и Невяна Владинова. На снимките от тържеството Тодорова отново не показа мъжа до себе си.

Още от началото на връзката им тя упорито го крие. Нито веднъж не се е показала с него и държи всичко около личността му в тайна. Причината за това не е ясна.

Може би Християна се напати от публичността на връзката й с Димитър Кузманов. Двамата с тенисиста бяха сред най-популярните спортни двойки в продължение на почти две години.

Връзката им бе в светлините на прожекторите от началото до края. След като се разделиха, Тодорова реши да запази личния си живот далеч от светлините на прожекторите.

Самият Кузманов наскоро започна нова връзка. И този път с бивша гимнастичка - Бистра Старейшинска. Тя стана популярна покрай участието си в риалити формата „Островът на 100-те гривни".