АПОКАЛИПСИС! Ураганът "Хари" връхлетя Марина от "Фермата" СНИМКИ

Настръхващо е, вятърът изкърти вратата ни, вълните заливат града

Природна стихия връхлетя една от най-емблематичните участнички в риалити предаването "Фермата - Марина Сучкова. Героинята от сезон 3 бе застигната от урагана "Хари" на италианския остров, на който живее в последните години. Ветровете в региона вдигнаха огромни вълни, които заляха крайбрежните улици и сгради на град Липари.

Кадри от циклона, ударил остров Лапари

Стихията предизвиква истински апокалипсис

"Циклонът се казва "Хари". Започна леко преди два-три дни. Мислех си, че ще ни поотмине. Обаче през нощта задуха ураганен вятър, тътрещ лодки и всичко, което "намери" във водата и по плажа... На два пъти ми отваряше вратата на терасата. Трябва да сменим дръжката, защото е изкъртена. И сутринта започна с огромни вълни, които прииждаха една след друга. Настръхващо е", разказа пред "България Днес" Марина с уплаха.

Ураганът нанася много щети, а лодките са пратени из улиците

"Тези дни трябва да пътувам до Палермо по работа и се притеснявам. Дано времето се успокои и ураганът да отмине. Щетите тепърва ще се определят, след като падне водата. Сигурна съм, че морето е заляло близкия супермаркет и аптеката. Жертви надали има, тъй като хората тук сме предупредени за циклона. Хубавото е, че местните са задружни и организирани, оправят всичко бързо", обясни още шармантната блондинка.

Сагата продължава и на следващия ден с още страх и разруха.

"Тук цяла нощ беше апокалипсис. Къщата цялата трепери, като при земетресение... Страшничко е", споделя уплашено култовата участничка.

Наскоро тя бе свидетел и на друг катаклизъм. Най-високият активен вулкан в Европа - Етна, започна отново да изригва. Пушекът от кратера му се вижда ясно и от дома, в който Марина живее.

През февруари Сучкова ще отпразнува 55-годишнината си. Тя е чеченка, избягала от войната в Русия през 90-те години на миналия век. Преди 8 години Марина се омъжи за доста по-възрастен от нея италианец и заживя при него на остров Липари, недалеч от Сицилия. Тя е майка на бившия вратар на "Левски" Стефано Кунчев. Заради проблеми с личните документи дамата дълго време не успява да се върне в България.

"Успях най-после! Цели 8 години не бях виждала мама и семейството си, както и внучката ми Ивана. Тя е най-прекрасното усмихнато момиченце. Напълних сърцето си с любов и се върнах на острова. Може би тази пролет отново ще се прибера до България", споделя Марина.