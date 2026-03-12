Стана МЪТНА И КЪРВАВА! Рупецова извади записи как Йоана плюе и обижда Мартин (ВИЖ ТУК)

Нов жесток скандал избухна около „Ергенът“, след като бившата участничка от миналия сезон Даниела Рупецова извади наяве аудио записи, в които се чува как настоящата приятелка на Мартин Елвиса – Йоана Илиева – го плюе и обижда зад гърба му, гръмна Intrigi.bg.

Историята обаче не започва от записите. Искрата пламва в социалните мрежи, където Йоана първа се оплаква пред последователите си, че е станала жертва на фалшив профил, който я атакува и я обвинява, че копира съдържание на Даниела Рупецова.

21-годишната инфлуенсърка дори намеква, че зад въпросния акаунт може да стои самата Рупецова. Причината – профилът имал едва девет последователи, сред които се оказали сестрата на Даниела и нейният бивш приятел.

„Под публикацията ми се появиха обвинения, че копирам Даниела Рупецова. Нека започна оттам, че видеото е световен тренд и се използва от много създатели на съдържание. Нямам никаква причина да копирам въпросната Даниела, защото за мен тя не е нито пример, нито ориентир“, заяви Йоана.

Тя твърди още, че през последните месеци Рупецова неведнъж се е опитвала да се свърже с нея – чрез обаждания, съобщения и дори покани за срещи. В един от показаните чатове се вижда как Даниела ѝ пише:

„Скъпа, в събота съм запазила маса за новия испански ресторант в Бояна, много е готин. Ако ти се идва – ще се радвам.“

В отговор на тези обвинения обаче Рупецова реши да отвърне по най-шумния възможен начин – като разархивира стари гласови съобщения, които според нея самата Йоана ѝ е изпращала.

Именно там става наистина интересно. В аудиата ясно се чува как Йоана говори крайно негативно за Мартин. Тя го нарича „нарцис“ и описва връзката им като изключително токсична – пълна с раздели, събирания и опити за контрол.

Още по-скандалното е, че в същите записи Йоана дава съвети на Даниела как да го вбеси – просто да го игнорира, защото той не можел да понася да бъде пренебрегван.

Предполага се, че тези гласови съобщения са изпратени миналата година – малко след края на „Ергенът“, когато отношенията между Мартин Елвиса и избраницата му от шоуто Даниела се разпаднаха шумно и публично. По това време Йоана също беше разделена с него, след като самият той я изпрати обратно от Шри Ланка.

Наранена от цялата ситуация, Йоана очевидно се е сближила с Даниела и е започнала да ѝ дава „приятелски“ съвети как да съсипе Мартин. Тя обижда и останалите участнички, и то с доста циничен език, какъвто не е показвала досега публично: „Те ти се дразнят, че ги наигра, защото са толкова прости и тъпи. И тая Ана-Мария толкова ми е противна, че просто не е истина – защото е като абсолютен мъж, изобщо не е женствена, никаква не е и защо изобщо беше влезнала в Ергенът?!“.

В записите Йоана не пропусна да „нахрани“ и продуцента Ники Николов колко е „лицемерен и гаден човек“ и как се е подмазвал на Мартин, а в същото време пред нея го хулел.

Парадоксът е, че днес картината е съвсем различна. В момента Мартин Елвиса и Йоана Илиева са във връзка вече повече от половин година и демонстрират близост навсякъде – както онлайн, така и на публични места.

След изтичането на тези записи обаче мнозина се питат дали любовната идилия няма да приключи толкова шумно, колкото и започна. Защото ако нарцистичният Мартин действително чуе какво е казвала за него собствената му приятелка, прошката може да се окаже мисия невъзможна.