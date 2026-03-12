Скандал с голотии около „Светицата“ Китана: ергените май нямат представа коя всъщност е тя (СНИМКИ)

Скандал с голотии около „Светицата“ Китана: ергените май нямат представа коя всъщност е тя…

Голотии, еротични фотосесии и платено съдържание за възрастни – това е само част от скандалното минало, което стои зад екзотичната усмивка на участничката, известна като Китана. Докато в романтичното риалити тя се представя като мистериозна красавица, в интернет името ѝ води до десетки резултати в сайтове за възрастни, където брюнетката позира в крайно провокативни кадри.

Истинското име на Китана е Кристина Шидерова, родена във Варна. Тя започва пътя си далеч от скандалите – едва шестгодишна се записва на художествена гимнастика и в продължение на близо десетилетие печели множество купи и медали от състезания у нас и в чужбина.

По-късно обаче Шидерова се отказва от спорта и се насочва към модерния танц. Амбицията ѝ я отвежда чак до Испания, където по нейни думи е приета в престижната Кралска консерватория по професионални танци. След обучението си тя прави опит да се наложи на сцената и се появява в „България търси талант“. Въпреки че впечатлява журито със своя хореография, не успява да остави трайна следа сред зрителите.

След това Кристина започва да експериментира и с музика. Песента ѝ „Гола икона“ предизвиква шум заради провокативния клип и силно еротичната визия, която певицата демонстрира. Именно тогава започва и другата, далеч по-малко известна история на т.нар. „Светица“ Китана.

Бърза проверка в интернет показва, че псевдонимът ѝ се появява в редица платформи за съдържание за възрастни. Там тя публикува провокативни фотосесии, а според потребители в еротични форуми съществуват и видеа, които се разпространяват в платени сайтове. В една от платформите профилът ѝ предлага абонамент за около 7,77 долара на месец или приблизително 80 долара за година, като страницата е посетена от близо 25 000 души.

Скандалната брюнетка е попадала и в румънската жълта преса. Там името ѝ се появява, след като е забелязана в компанията на местен плейбой, който по-късно е арестуван по обвинения за трафик на хора.

Според хора от обкръжението ѝ в момента Кристина живее основно в Лондон, където се появява по различни светски събития като придружителка на заможни господа. Нейни познати твърдят, че именно подобни ангажименти са основният ѝ източник на доходи през последните години. Самата тя признава, че псевдонимът „Санта“ е ироничен – защото е „точно обратното на светица“.

Големият въпрос обаче остава: подозират ли ергените какво стои зад миналото на новата им фаворитка? Засега и тримата изглеждат силно впечатлени от нея и не крият интереса си.

Но ако скандалните истории започнат да излизат една по една наяве, любовната приказка в имението може бързо да се превърне в една от най-големите бомби на сезона.

Според запознати самата Китана влиза в шоуто с ясна стратегия – да увеличи популярността си и съответно цената на онлайн съдържанието и услугите, които предлага. А интересът ѝ към ергените може да се окаже просто добре изиграна роля, чиято цел е да я задържи максимално дълго в светлината на прожекторите.