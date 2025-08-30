Без конкуренция – Мария е най-обсъжданата звезда през 2025 г. (Снимки)

Попфолк дивата Мария официално се превърна в най-коментираната българска звезда за 2025 година. Нейната пищна сватба събра безпрецедентно внимание в социалните мрежи и медиите и засенчи дори най-скандалните събития от светския живот.

Роклята на Азис, появата на Николета Лозанова пред Съдебната палата по бельо, годежът на младия Емрах и поредицата скандали около Даниела Рупецова и Мартин Елвиса останаха в сянката на най-голямото светско събитие на годината – брака на Мария.

Феновете и колегите ѝ не спират да обсъждат всяка подробност – от дизайна на сватбената ѝ рокля до списъка с гости и пищната организация. За едни това е доказателство, че Мария все още е в центъра на попфолк сцената, а за други – че умее да превръща личния си живот в истински медиен спектакъл.

Едно е сигурно – Мария отново доказа, че остава непоклатим фактор в българския шоубизнес и че може да създаде събитие, което да засенчи всички останали новини от светския календар.