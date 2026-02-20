Бивша любовница на Слави разкрива мръсните му тайни в "Ергенът" (СНИМКИ)

Тихата и уж загадъчна Татяна може да се окаже най-опасният играч в „Ергенът“. Зад премереното ѝ поведение се крие история, която – ако излезе наяве – ще разтърси не само къщата, но и целия светски елит, узна Intrigi.bg.

Според упорити слухове, които вече обикалят социалните мрежи, участничката е имала дългогодишна тайна връзка с не кой да е, а с самия Слави Трифонов. Говори се за цели пет години интимна близост, пазена далеч от прожекторите и медиите.

Рано или късно напрежението в имението ще си каже думата. Очакванията са, че Татяна няма да издържи и ще сподели пред останалите момичета детайли от връзката си с Дългия – включително пикантни сцени от любовното им ложе и истини, които той ревниво е криел с години.

Искрата вече е запалена – анонимен коментар под нейна снимка намеква, че образът ѝ на „света вода ненапита“ е внимателно изграден мит. Твърди се още, че миналото ѝ е далеч по-различно от това, което представя в Ергенът.

Към този момент няма официална реакция нито от Татяна, нито от Слави Трифонов. Но мълчанието често е най-шумното признание. А когато тайните започнат да излизат една по една, шоуто тепърва ще става мръсно.