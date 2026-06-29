Богданска продава жилището на сина си! Иска 370 000 евро с паркомястото

За 350 000 евро продава апартамента си Александра Богданска. Бившата на Лудия репортер Даниел Петканов е наела брокер да търси купувач на имота от 65 кв.м., който без общите части става чисто около 50 кв.м. – което на практика ще рече приблизително 7000 евро на квадрат.

Жилището е в столичния квартал „Кръстова вада" и е в непосредствена близост до бул. „Черни връх". Впечатление прави, че брокерът обявява 69 кв.м. площ, а по-рано самата Богданска признава в свое видео, че е 65. Целият интериор е проектиран от Нели Сано – любимата на актьора и водещ на „Островът на 100-те гривни" Александър Сано. Имотът доби популярност в онлайн риалити формат, който проследи целия процес по проектиране, изграждане и обзавеждане.

В обявата е посочено още, че има възможност за купуване на подземно паркомясто за 20 000 евро. Нещо, което е почти задължително заради трудното паркиране в района. С което цената набъбва общо на 370 000 евро.

Информацията за търговията на жилището предизвика истинско цунами от коментари в мрежата. Много от хората са шокирани от цената и малката квадратура. Други припомнят обещанията на Алекс Богданска по-рано, че имотът е с инвестиционна цел и ще се пусне под наем, а след това ще отиде за сина ѝ Габриел, който роди от Даниел Петканов.

Дали и как един ден Габриел ще се сдобие с готов апартамент не се знае, нито каква е разликата от придобиването и ремонта на жилището с търсената цена, а още по-малко какво ще се случи с тлъстата сума от бъдещата продажба, пише "България Днес".

Александра Богданска живее със своя приятел – певеца Мартин Светломиров. Двамата са във връзка от лятото на 2023 г., когато бяха забелязани за първи път заедно. Мартин и Алекс заедно се грижат и за сина на Богданска от Даниел Петканов, когато Габриел не е при своя баща.

Александра и Лудия репортер се разделиха официално през 2022 г., като разводът им стана факт по документи същата година. Инициатор на раздялата беше Даниел, който сподели, че е достигнал предела си поради различия в характерите и начина им на живот. Двамата поддържат приятелски отношения и прилагат споделено родителство, като си съдействат в отглеждането на сина им Габриел и присъстват заедно на всички важни за него събития.