Последни
Популярни
Горещи

БОМБА на месеца! Галена е новата жена до Гущеров (СНИМКИ над18)

https://hotarena.net/laifstail/bomba-na-meseca-galena-e-novata-zhena-do-gushterov-snimki-nad18 HotArena.net
Каролина Церовска
11823
БОМБА на месеца! Галена е новата жена до Гущеров (СНИМКИ над18)

Каролина Церовска
11823

Не мина и седмица откакто Светлана Василева призна за новата си връзка, и бившият й Християн Гущеров също разкри жената до себе си – да не остане назад.

В серия от сторита фалиралият милионерски син показваше загадъчно части от тялото на мистериозна дама. На едно от тях се видя татусът й – малко сърчице на безимения пръст. Достатъчен детайл за наблюдателното око на Intrigi.bg, за да открие самоличността на новото гадже на Гущеров.

А именно – една от вече бившите близки приятелки на Светлана Гущерова. Казва се Галена и по принцип живее във Франция, където официално се занимава с цветарски бизнес. Столични клюкари обаче шушукат под сурдинка, че е „цветарка“ само в преносния смисъл на думата.

Двете със Светлана са били близки приятелки и Галена дори е рекламирала бранда на милионерската съпруга. Към днешна дата те не се следват в мрежите и не е изключено именно Галена да е една от жените, с които Християн е кръшкал на Светлана.

„Имах приятелки, които идваха у нас, хранеха се на масата ми и спяха с мъжа ми! Те дори не знаят, че знам. Една от тях беше вкъщи всеки ден“, разкри наскоро в подкаст Василева.

През последните дни Гущеров прекарва доста голяма част от времето си с Галена, съдейки по сторитата му. На едно от последните дори я е снимал гола, като с емотикона само е закрил зърното на силиконовата й гръд.

В друго стори под формата на меме пък разкрива, че новата жена до него се е появила в живота му с гръм и трясък.

 

Тагове:
Още от Лайфстайл

3 Коментара

17.05.1976г.

преди 1 час

Одим си девствен. Защото на човек не приличам, като Николай Денков. Това Прасе, кога...Свинята делян пеевски, че Цветелина Янева.

Коментирай

н. дойчева

преди 1 час

Аз съм харизматична "българка".

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 1 час

!!! Полина Станчева Хамид и надежда дойчева !!! Използвайте гугъл. Отиди на Изображения. СНИМКА. Статия за ИЗМАМНИЦИТЕ и ПРЕСТЪПНИЦИ. Моята "жена" надежда дойчева е като египетска богиня в тялото е стройна, а у главата е Крокодил. Грозотио надежда дойчева на тая снимка си бела като сиренье.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.