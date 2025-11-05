Бойко Кръстанов става татко! 15 години по-младата Лидия показа наедряло коремче

Синеокият любимец на публиката Бойко Кръстанов влиза в най-важната роля в живота си – тази на баща! 37-годишният актьор очаква първото си дете от младата си половинка Лидия Василева, която е с цели 15 години по-млада от него, пише Intrigi.bg.

Красивата Лидия тъкмо се дипломира в НАТФИЗ, а на церемонията показа и сладкото си бременно коремче, с което официално потвърди щастливата новина. Двамата са заедно от близо две години, след като се запознават покрай актьорската професия.

Младата актриса прави сценичния си дебют още през 2022 г. в постановката „Горчивите сълзи на Петра фон Кант“ в театър „София“. Преди това Лидия е била капитан на националния ансамбъл по художествена гимнастика за девойки – дисциплина, на която се е посветила още от петгодишна възраст.

Въпреки разликата във възрастта, любовта между двамата процъфтява. Кръстанов, който е известен с дълъг списък от красиви бивши – сред тях актрисата Виттория Николова и манекенката Ива Янкулова – този път изглежда е открил жената, с която иска да създаде семейство.

Бъдещите родители обожават пътешествията, а последната им екзотична дестинация беше Мавриций – романтична ваканция, която се оказва и тяхното последно далечно бягство преди появата на бебето.

Очевидно за Бойко Кръстанов предстои нов сезон – не на сериал, а на истинския живот, в който най-хубавата му премиера ще бъде… в родилната зала.