Брадърката Михаела емигрирала заради мъж, но връзката й била АД

Варненката Михаела, която във визитката си в „Биг Брадър” обяви, че където са парите, там е и тя, е емигрирала заради мъж точно преди 10 години, научи „Уикенд”. Тя е живяла в Лондон, лудо влюбена в англичанин. Този човек остава нейна голяма любов до днес, въпреки че късат само две години след като се събират под един покрив.

Михаела заминава за Лондон през 2015-а, след като се запознава в социалните мрежи с човек, в когото се влюбва до уши. Тогава тя е на 25 години. Той я кани да се премести при него със съобщение, което й изпраща точно на 1 април. Българката го приема като шега. На следващия ден обаче въпросният мъж й пише същото и само два месеца по-късно тя вече е в Лондон. Напуска работата си в пиано бар във Варна и заминава, въпреки че вече има опит с живот в Англия и е сигурна, че това не е нейното място. За първи път заживява в Лондон, когато е 18-годишна. Изкарва там една година и се връща в България. Не й харесва. „Манталитетът на хората е различен, не можеш да се събереш с никого, със седмици се уговаряте за среща”, разказва Михаела в свое интервю за ЕТВ-Хасково малко след като за втори път в живота напуска Англия, за да се върне в родината.

Тя признава, че на острова е печелела суми, които в България трудно може да си представи, че би взимала. Първата й работа била като чистачка – повечето българки там припечелват именно по този начин. Приятелят й – англичанинът, кара такси. Един ден Михаела подхвърля, че също иска да опита с такси. Взимат я на работа като шофьор във фирмата, в която работи и приятелят й, и това е началото на 4-годишен период от живота й, който прекарва зад волана. „Изкарвах по 800-1000 паунда на седмица”, спомня си брадърката. Младата българка не можела да се оплаче от липса на ухажори. Сваляли я и мъже, и жени. Една от клиентките дори й предложила пари, за да спи с нея, но Михаела отказала.

По онова време тя не се оплаквала от липса на средства. С приятеля й си купили скъпи коли и започнали да обикалят с тях Европа. Често идвали и в България, за да харчат това, което са спечелили в Англия. Но младата българка за втори път в живота си се убеждава, че не иска да живее на острова. Всичко там й се струва сиво и мрачно, а сънародниците ни, с които общува, не й допадат. „Цялото си време прекарвах с един човек, далеч от семейството, далеч от приятелите”, спомня си тя. В българските заведения в Лондон виждала единствено хора, които се напиват до безпаметност и се опитват да измамят системата, за да получат лесни пари. „Успешните българи в Англия не ходят на тези места и не се събират с други българи. Няма какво да научиш от българин в Англия! Можеш да научиш само как да скриеш данъци и как да откраднеш нещо... да изтеглиш кредит и да се върнеш в България – до 15 000 паунда не те търсят”, анализира брадърката.

„Бях щастлива, когато бях с момчето, заради което отидох там, и то в първите година и половина – две. Но след това стана ад. Разделихме се, заживях сама”, продължава разказа си Михаела. Дори и след раздялата тя продължава да разчита за подкрепа на вече бившия си приятел. Но е убедена, че няма как в Англия да намери мъж за цял живот. Държи човекът до нея да е българин, но сред българите там не открива никой, с когото би могла да създаде семейство.

В квартирата, в която се настанява след раздялата с приятеля си, живеят много хора, които си делят наема. „По 10 човека в къща! Много трудно можеш да си позволиш да си сам на квартира”, разказва варненката, която всъщност е родена в Габрово, но прекарва почти целия си живот в морската ни столица. Един от начините да измами системата на острова, за да получи лесни пари, а да се запише като студентка в университет. Взима студентски заем, но не го връща. Не завършва и образованието си. Мисли само за родната си страна.

„Събуждах се с мисълта за България, лягах си с мисълта за България, слушах български песни – на Емил Димитров и т.н. Рева си, карам си колата... и така...” Връща се у нас уж за малко, но се разболява и остава за по-дълго. Канят я като кума на сватба. Когато вижда младоженците да танцуват, решава окончателно: „Оставам тук! Искам мъжът ми да е българин, сватбата да е в България, да съм до родителите си, децата ми да растат с баба си и дядо си, да учат в България и всичко да е в България!”, категорична е Михаела. Бившият й приятел събира нейния багаж и го изпраща в страната ни. Така приключва нейната история на острова.

В родината обаче трудно си намира работа. Започва като сервитьорка, но след 12 часа работа права краката й отичат. Мести се зад бара, но там парите са малко. Един ден вижда обява за работа в козметична фирма. Няма никакъв опит на подобна позиция, но шефката, която я интервюира, казва: „Обичам да поемам риск! Ти си моят човек!”. Това се оказва мечтаната работа за Михаела. Във визитката си в „Биг Брадър” тя разказва, че е била и управител на ресторант и казино. Явно кариерата й се е развила с времето.

Проверка на „Уикенд” обаче показа, че в момента варненката отново търси работа. Би искала да е търговски агент. Смята, че България е място, което предлага идеални условия за кариерно развитие и печелене на пари. „Хората, които бягат от България, са хора, които нямат амбиции. Предпочитат да отидат там и да са строители или чистачки. Има много умни жени с потенциал, които са чистачки...”, споделя Михаела наблюденията си в Англия. Но в същото време наблюдава и много мързел сред младите хора в родината. „Тук има ужасно много работа! Хората не искат пари! Аз например трябва да правя ремонт – не искат да ми направят ремонт на апартамента, защото искат да отидат лятото на море! Отиват на море, защото не им се правят малки ремонтчета, а после цяла зима са без работа, защото през зимата никой не прави ремонти. Не си искат парите!”, възмущава се брадърката.

В риалитито тя разказва, че няма много претенции към мъжа до себе си, стига да е висок и по-едър от нея, защото не е от слабите. Всъщност е доста отслабнала в сравнение с времето след английското й „приключение”. Направила е и промени в лицето си: уголемила си е устните и е променила формата на носа си. Всичко това се вижда при сравнение с интервюто й от преди 6 години. „Изглеждам като кифла”, осъзнава варненката. Но твърди, че мечтае за живот на село с ракия и салата всяка вечер и с мъж, който гледа мачове по телевизията. „Предпочитам да ми мирише на село, да съм си в България!”, категорична е Михаела.