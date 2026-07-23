Брутално меле на екзотичен плаж! Меги Дерм преби глутница кучета с голи ръце в Занзибар!

Кошмарно премеждие е преживяла тези дни риалити героинята, плеймейтка и любителка на животните №1 у нас Магдалена Дерменджиева – Меги Дерм, пише „България Днес“.

Наскоро русото изкушение, което поддържаше приют за улични кучета край родния Ямбол, обяви, че отваря такъв приют и в Занзибар плюс ресторант, и се преселва, ако не завинаги, то за дълго там. За съжаление именно любовта й към безстопанствените животни е станала причина без малко Дерм да бъде разкъсана не от акули, а от пет свирепи песа на африканския остров.

Докато се разхождала по плажа с домашната си любимка Меган, пет едри кучета се спуснали изневиделица срещу тях и първо атакували кутрето на Дерм.

„Опитаха се да я разкъсат! Собственикът си лежеше и не реагира. Никой не ни помогна. А имаше едно момче от училището по кейт сърф на няколко метра от нас. Меган квичеше, аз крещях истерично“, разказва потресената участничка в „Игри на волята“.

Дерм нямала под ръка нито сопа, нито някакъв друг предмет, с който да разгони глутницата

освирепели четириноги

опитващи се да забият зъбите си в нея. „Започнах да ритам кучетата, удрях ги с юмруци... Отървах ни от две, другите отново захапват Меган. Търкаляха я в пясъка като парцалена кукла. Беше ад!“, още трепери от ужас русата красавица.

В мига, в който съпротивата на Меги срещу песовете изглеждала обречена, кученцето й хукнало с последни сили към океана. Два от песовете търтили подир нея с крвясали от ярост очи. Другите три кучета обаче останали на брега и като подивили защракали с челюсти около стопанката на Меган.

Неописуемият стрес предизвикал у Меги Дерм мощен прилив на сили и тя се хвърлила с голи ръце срещу нападателите. С мощни шутове и яки юмручни удари успяла да ги прогони и да измъкне кутрето си от водата. „Меганчето щракаше със зъби, въртейки малката си изплашена главичка с ококорени от шок очички. Повтарях й, че съм аз, за да спре да хапе във въздуха и да мога да я гушна, че едно от кучетата не се отказваше и продължаваше да я напада и във въздуха“, описва финала на жестоката битка БГ любителката на животните, порода „улична превъзходна“. Блондинката е запечатала в кратко видео и нараняванията по горните и долните си крайници, нанесени й от зъбите на кучетата.

Като разярена тигрица Дерм се озовала с един скок до собственика на четириногите, който през цялото време преспокойно се излежавал на пейката, въпреки че бил

многократно

предупреждаван

да ги държи „на къса каишка“ и с намордници. „Казах на хората наоколо да му преведат, че от утре видя ли го тук с тези кучета без повод, ще го направя „щастлив“ с електрошок и с шутове, докато е на земята. А ако кучетата нападнат още веднъж, колкото и да ги обичам, ще убия най-нападателното“, заканва се разярената риалити героиня.