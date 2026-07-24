ДЪНО! Ралица Паскалева става водеща на най-скандалното и нискорейтингово романтично шоу

Ралица Паскалева май сама си вкара един от най-сериозните професионални автоголове! Актрисата се отказа от мястото си в „Игри на волята“ – едно от най-гледаните и обичани предавания на Нова телевизия, за да оглави „Женени от пръв поглед“ – романтично риалити с повече разводи, отколкото любовни истории, пише Intrigi.bg.

Според в. „Уикенд“ Паскалева получила предложението още в края на миналата година и веднага се съгласила. Оставало само да намери начин да се измъкне от „Игри на волята“, без сама да затръшне вратата. По идея на половинката си Теодор Салпаров тя поискала внушителните 50 000 евро за следващия сезон, разчитайки, че продуцентите сами ще се откажат от нея. Така и станало, а мястото ѝ до Павел Николов било дадено на Ивет Лалова.

Твърди се, че Ралица вече не се чувствала добре в предаването след отпадането на Димо Алексиев и не харесвала новия си екранен партньор. Дали това е достатъчна причина да напуснеш сигурен телевизионен хит за формат, който веднъж вече се провали, е съвсем друг въпрос.

„Игри на волята“ обаче не е просто поредното риалити в програмата на Нова. Предаването години наред е сред най-силните ѝ продукти, разбивач на рейтинги и смазващ конкуретната Би Ти Ви в този часови пояс. Тоест Ралица слиза от сигурен влак, който продължава да набира скорост, и се качва на композиция, престояла цели седем години в телевизионното депо.

Българската версия на „Женени от пръв поглед“ има едва два излъчени сезона – през 2015 и 2019 г. След втория форматът изчезна от ефир и така и не получи нов шанс до сега. За разлика от успешните му чуждестранни версии, у нас експериментът не успя да създаде нито едно трайно семейство. Всички събрани от „експертите“ двойки впоследствие се разделиха, превръщайки предаването по-скоро в инкубатор за бързи разводи.

Особено показателен бе вторият сезон. Василена и Никифор се разделиха още по време на експеримента и се наложи спешно да бъдат заменени от Юлия и Михаил. Бракът на Ивана и Мерал приключи малко след камерите, а отношенията между Таня и Светозар предизвикаха истинско възмущение сред зрителите. След реплики от страна на младоженеца, че „трябва да води полов живот“ и че имало жени, които го искат „и без гащи“, публиката открито призоваваше Таня да бяга и питаше как специалистите са решили, че точно този мъж е подходящ за нея.

След финала се появиха и информации, че двама участници са предприели съдебни действия срещу продукцията заради начина, по който били представени и нанесените щети върху репутацията им.

На този фон решението на Паскалева изглежда повече от рисковано. Тя заменя утвърдено и дългосрочно предаване с формат, който за седем години не успя да заслужи трети сезон и е запомнен основно с неподходящи двойки, грозни семейни сцени и скоростни разводи.