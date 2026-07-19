Диана Любенова 2 години се борила да има дете

В продължение на две години Диана Любенова и мъжът й – продуцентът от американски произход Лес Уелдън, се борили да имат дете. Това е най-трудният период в живота на актрисата.

„Страхувах се дали ще стана майка и дали ще мога да имам собствено дете”, откровена е Диана. Тя роди дъщеря си София през 2011 г. Тогава актрисата бе на 39 години, като с Лес Уелдън бяха заедно вече от доста време. Отнело им не малко време да създадат семейство, защото първоначално го отлагали. Когато вече решили, че е настъпил подходящият момент да станат родители, двойката срещнала сериозни трудности в сбъдването на желанието си.

„Минаха години от началото на връзката ни, като всеки искаше да добави още една година към кариерата си и някак си в един момент си казах: „Ние не закъсняваме ли? Дай да се организираме малко”, връща лентата тв водещата. Когато с Лес започнали да работят върху процеса, дълго време не постигали желания резултат. Актрисата се притеснила и бързо се заела с търсенето на лекари. „Д-р Стаменов е човекът, който ни подари буквално София”, благодарна е тя. Любенова не уточнява какъв точно е бил проблемът. Казва само, че нямало никаква сериозна причина с Лес да не бъдат родители. Въпреки това им отнело 2 години, като в края им Диана вече напълно била изгубила надежда. Актрисата и любимият й дори започнали да обмислят идеята да осиновят дете. За щастие последният, както Диана била решила, опит да забременее, се оказал успешен.

„Когато това се случи, бях най-щастлива на света”, връща се назад Диана, която научила радостта вест на рождения ден на Лес. Положителният тест за бременност бил най-прекрасният подарък за продуцента. „Няма ден, в който да не благодаря за това събитие в нашия живот. Защото осъзнаването, че имаш това прекрасно същество и то е плод на наистина на една любов и е чакано, и искано, и желано, и е най-ценното нещо в живота. Това е осъзнатата любов, най-истинската любов”, казва днес Диана.

Радостта в семейството им била голяма. И все пак имало нещо, което тревожело актрисата. Притеснявала се как сестра й ще реагира на новината. Причината била, че тогава родственицата на Любенова също се борела да стане майка, при това от 11 години. „Притеснявах се да й го кажа, защото след всяка нейна загуба през тези 11 години човек трудно може да намери точните думи, с които да даде кураж. И ми беше трудно да й го споделя, защото някак си чувствах, че нямам право, при положение, че нейната битка е била толкова дълго време, аз да я изпреваря и да се радвам едва ли не. За щастие тя вече има прекрасен син. И двете са много щастливи сега”, умилява се Диана Любенова.

Единственото, за което днес актрисата мечтае, е щастието й да продължи. Тя се радва на хармония в личен план и на удовлетворение в професията. Въпреки че често й е трудно, освен че е и много изтощително, да съчетава актьорската си кариера с ангажиментите си на водеща и със семейството, тя не се оплаква. Благодарна е, защото има всичко, за което някога е мечтала, а Лес винаги й е бил опора и подкрепа. Двамата скоро ще отбележат 25 години любов, но нямат брак. „Не сме обсъждали сватба. Аз за себе си съм си задавала този въпрос, какво би променило. Единствено романтичната част и според мен е излишна суета и много грижи около организирането на едно такова тържество”, казва Диана и допълва, че все пак ако с Лес един ден се оженят, ще е в тесен кръг.

Запознали се покрай актьора Башар Рахал, когато преди 20 години участвал във филм, продуциран от Лес. Тогава Диана водела предаването „Секс, игри, ах”, което вървеше по „Евроком”. Актрисата поканила Башар да гостува в предаването й. Той предложил да дойде с продуцента Лес, а след участието им поканили Диана на вечеря с приятели. Същата вечер обаче тя била на годишнина с випуска си от НАТФИЗ, така че успяла да се появи чак за десерта. Когато отишла в ресторанта, нямало къде другаде да седне, освен до американеца. Започнали да си говорят и неусетно минали 3 часа. А Диана, чийто английски език тогава не бил перфектен, първоначално мислела, че ще остане най-много час. „Той е от този тип мъже, които могат да бъдат страхотна компания”, усмихва се актрисата.

След вечерята, Лес се върнал в САЩ и не се видели 7 месеца. После обаче се върнал, установил се за по-дълго тук и оттогава с Диана се радват на любов и хармония. От самото начало заживеели заедно, но актрисата доста дълго пазела връзката им в тайна от суеверие. Имала чувството, че ще привлече лоша енергия от случайни хора. Не искала да завидят на щастието им.

И друго притеснение имала Диана доста дълго време. Може би в първите 4 години от връзката си актрисата отказвала да се явява на кастинги за роли във филми, на които любимият й е продуцент. Не искала после да се говори, че е получила шанса да участва в американска продукция заради гаджето си. Въпреки че неведнъж е изтъквала, че печели ролите след съревнование, Диана като че ли не успя да спре подмятанията за това, че Лес подпомага актьорската й кариера. Открай време се коментира, че той често й удря рамо и за интервютата с холивудски знаменитости, които тя прави за предаването „Тази събота и неделя”. Благодарение на Лес, актрисата може би има по-бърз и лесен достъп до снимачните площадки на американски филми, които се снимат у нас. Само че за да се добере до възможността да интервюира някоя от звездите на тези продукции, Диана полагала сериозни усилия, воля и труд. Минавала и през сложна логистика. Зад всяко такова интервю има дни, понякога и седмици, комуникация с личен асистент, предварителни въпроси, одобрение, организация.

Лес имал най-вече заслуги за щастието на актрисата в личен план. Той я подкрепя във всяко отношение, разбира я и винаги е насреща за нея. Диана го е описвала като спокоен и уравновесен мъж, с благ характер. Винаги успява да я укроти, понеже е и здраво стъпил на земята, докато тя е по-нетърпелива и емоционална. „Има някаква магия в енергийното му поле. Когато е до мен, ставам на килимче. Единствен той знае как да ме приземи... Това е моят мъж, кара ме да летя”, казва Диана. Тя е хвалела Лес и като баща. Той е фантастичен и прекрасен, подчертавала е актрисата. Доволна е и че умее дълго да обяснява нещо на дъщеря им София, без да се изнерви и подразни, дори когато тя се разсейва. „Тя получава много уроци от баща си. Имам до себе си умен и забавен мъж”, щастлива е Любенова