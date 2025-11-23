Димо Алексиев потъна в дългове

Останалият без работа Димо Алексиев е потънал в дългове, научи „Уикенд” от негови колеги. Бившият водещ на „Игри на волята” едва свързва двата края в последните месеци, след като всички се отрекоха от него заради шофирането в нетрезво състояние.

Според запознати, Димо се е забатачил с кредити, които трудно покрива. Той е теглил потребителски заем от голяма банка в размер на 60 000 лева, а освен това е взел и бърз кредит за 15 бона. Погасяването на кредитите било доста трудна задача и имало месеци, в които Алексиев пропускал да се разплати. Неотдавна той взел на заем 5000 лева от свой доста по-заможен колега, за да изпрати детето си на училище, разказват запознати.

На този нерадостен фон дойде и една добра новина за атлетичния актьор. Той ще има възможност да заработва от театрални представления години след като се беше отказал от театъра. Бившият водещ на „Игри на волята”, когото вече никой не желае да показва на екран, се завръща на сцената. Подали са му ръка от Ямболския театър.

Първата премиера на Димо Алексиев след продължилата с години пауза в театралните му изяви, е планирана за 8 декември. Представлението е комедията „Мъжете предпочитат да излъжат” на Ямболския театър. В него уволненият водещ на „Игрите” ще си партнира с Йоана Буковска и актьори от ямболската трупа. Премиерата обаче ще е в Бургас. Спектакълът е игран и преди из цяла България, но за първи път в него участие взима Димо Алексиев.

Това е първото излизане на актьора на сцена от години. Още когато стана водещ на „Игри на волята” през 2020 г., той се отказа от работата си в театъра, защото тя изисква много усилия и време, а не носи кой знае какви доходи. В същото време Димо стана голяма звезда и започна да печели от тв проекти много по-високи хонорари с по-малко усилия. След сериала „Откраднат живот”, където за първи път стана супер успешен и харесван актьор, дойде сериалът „Ягодова луна”, няколко кинопроекта, „Игрите”, после – „Маскираният певец”, „Черешката на тортата”, „Като две капки вода” – все продукции, в които се участва срещу добро заплащане. Както казва народът, звездата намери „на работата лекото и на хляба мекото”, така че вече нямаше нужда да се труди в театъра, за да храни себе си и своето семейство.

Това обаче продължи допреди година, когато Димо беше хванат пиян зад волана. Известна е сагата с ареста му, съдебните му дела, срама, който бра заради грешката си. По ирония на съдбата го арестуваха точно по време на поредно участие в едно от риалититата, от които беше започнал да заработва, а именно – „Черешката на тортата”. Уволниха го като водещ на „Игрите” и предложенията за нови изяви изведнъж изчезнаха. Продуцентите на „Игри на волята” все пак му подадоха ръка, но само за работа зад кадър. Той беше ангажиран през лятото да се занимава със съоръженията на терена на риалитито. След финала на снимките на актуалния сезон отново остана без доходи, но не за дълго. Сега дойде поканата от Ямбол, а скоро сигурно ще последват и предложения за още проекти на сцена.

Димо има много добра биография в театъра. Започва кариерата си във Варненския, където участва в хитови спектакли на големи режисьори, включително „Калигула” на Явор Гърдев, който му носи награда „Аскеер”. След като се мести в София, го канят в Народния, в театър „Българска армия” и на други популярни столични сцени. Бил е на театралния фестивал в Авиньон с режисьорката Диана Добрева, изявявал се е и в зала 1 на НДК. Това обаче спира, след като пробива в киното. Сега явно играта ще бъде превъртяна – Димо отново се връща в театъра, но на друго ниво.