Екс министър на туризма се уреди в „Игри на волята”

Бившият министър на туризма Николина Ангелкова се похвали в социалните мрежи със снимки, на които позира заедно с новите водещи на „Игри на волята” Ивет Лалова и Павел Николов, както и с дъщеря си Далия.

„Какъв невероятен ден! Искам да изкажа огромни благодарности на Вито Саръиванов и Кети за възможността да се срещнем с Ивет Лалова и Павел Николов – невероятните водещи на най-доброто предаване „Игри на волята”! Ивет и Павел са страхотен тандем и вярвам, че с тях на екрана ще видим едно предаване, пълно с адреналин и професионализъм“, написа тя в соициалните мрежи.

Бившата министърка отдели специално внимание на Ивет Лалова, като подчерта впечатляващата ѝ спортна кариера и качествата й като човек. Според Ангелкова именно спортът възпитава дисциплина, силен характер и воля – качества, които перфектно се вписват във философията на формата.

„Спортът ни учи на истинска дисциплина на волята и ума. Фактът, че Ивет, една от най-добрите ни световноизвестни лекоатлетки и невероятна жена, е водеща на предаването, добавя специален заряд. Убедена съм, че „Игри на волята” ще достигне още по-големи висоти! Благодаря, че ни направихте част от магията“, допълва тя. На публикуваните кадри Ангелкова сияе в компанията на дъщеря си, която също очевидно се е впечатлила от срещата с популярните телевизионни лица. Явно Николина и дъщеря й са големи фенове на „Игри на волята”.