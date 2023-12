Ексклузивно! Набиха Светльо Христов в кръчма 5-има охранители са били Светльо Христов пред кръчма, научи HotArena.net.Бруталната сцена се случила пред „Абсолют” в Стара Загора във вторник. Светльо Христов разказа пред наш репортер, че петте горили са се заяли с него и не искали да го пуснат в заведението. https://hotarena.net/laifstail/ekskluzivno-nabiha-svetlyo-hristov-v-krychma HotArena.net HotArena.net 32368 5-има охранители са били Светльо Христов пред кръчма, научи HotArena.net.Бруталната сцена се случила пред „Абсолют” в Стара Загора във вторник. Светльо Христов разказа пред наш репортер, че петте горили са се заяли с него и не искали да го пуснат в заведението.

<p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">5-има охранители са били Светльо Христов пред кръчма, научи <strong>HotArena.net</strong>. Бруталната сцена се случила пред „Абсолют” в Стара Загора във вторник.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Светльо Христов разказа пред наш репортер, че петте горили са се заяли с него и не искали да го пуснат в заведението.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Когато певецът цивилизовано ги попитал какъв е проблемът, охранителите го нападнали и започнали да го налагат с юмруци. Последвали шутове, ритници и ругатни. За щастие, Светльо се отървял без сериозни наранявания.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>HotArena.net</strong> научи още, че изпълнителят вече обсъжда с адвокати дали да не съди заведението.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Междувременно стана ясно и че Светльо Христов се готви с две свои песни за Евровизия – „Keep me down” и „Alive”. Той сподели, че има намерение да кандидатства с двете парчета в последния момент. Специално и само за <strong>HotArena.net </strong>Светльо ни предостави демо версията на „Keep me down” (<em>вж. видеото</em>).</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Прави впечатление, че „Keep me down” не е на английски, а на измислен език. „Винаги правя демо версиите по този начин – на измислен език. А пред Евровизия вероятно ще представя парчето с текст”, разкри Светльо.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Вижте сами!</span></span></p>