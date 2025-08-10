Гръм в рая: Неверният Иво искал от Мира Радева да се радва за новата му жена

Гръм в рая – така прозвуча признанието на Мира Радева миналия уикенд, че е сложила край на връзката си с Иво Станчев, с когото бяха заедно близо 19 години. Оказало се, че той отдавна има отношения с друга жена и даже очаквали близнаци от нея. Иво дори настоял Мира да се радва за това, което му се случва. Бившата социоложка признава, че е шокирана от неочаквания развой на събитията.

„На 31 юли приключих дългогодишната си връзка с моя партньор Иво. Не мога да скрия, че изпаднах в шок, когато разбрах, че той съвсем скоро очаква близнаци от друга жена, с която поддържа връзка от няколко години. Знаех, че той от години страда, че няма наследник. Аз самата не можах да му дам. Възмутих се, че изтръгнах признанието почти НАСИЛА, след като от месеци усещах, че има някаква промяна. Какво предателство! Обяснението беше, че той самият бил в шок и до последно се е страхувал, да не се случи нещо”, написа Мира Радева в социалните мрежи миналия уикенд.

Тя поискала самият Иво да съобщи новината на близките й, които били много привързани към него. Направил го по време на семейно събиране за рожден ден на племенника на социоложката, която в последните години се изявява основно като певица и актриса. Свидетел на изтръгнатите самопризнания става и 91-годишната майка на Мира Радева. За възрастната жена това е голям удар. Тя никога не е харесвала Иво и отдавна подкоросвала щерка си да го зареже.

Самата Мира в началото се почувствала обидена и огорчена от изневярата на любимия си, но на следващия ден започнала да усеща спокойствие и умиротворение. „В края на вечерта разбрах, че съм СВОБОДНА. Най-накрая съм сложила точката на една дълга и мъчителна раздяла, продължила повече от пет години”, написа още Радева.

По информация на „Уикенд” бебетата, които Станчев очаква от новата си жена, са момче и момиче. Бъдещите родители вече са избрали имената им, но от суеверие ги пазят в тайна. Очаква се раждането да е през октомври.

Пред в. „Филтър” Мира разкри и подробности около раздялата с Иво. Шокиращо, когато й съобщил, че има друга жена в живота си, той поискал от нея да се радва за новото му „семейно” положение – на бъдещ татко. Оказва се, че макар и официално да са били двойка, в последните 5 години двамата са живеели по отделно – всеки в собствения си дом. Един ден Мира забелязала, че Иво е променил начина, по който е записан номерът й в неговия телефон. От „Моята любов” се била превърнала просто в „Мира Радева”. Наред с това усещала охладняването на мъжа до себе си. Накрая го попитала директно дали има друга, а той отговорил: „Да и искам да се зарадваш за мен. Имам жена и очаквам близнаци.” Разбира се, това е било краят на връзката им.

Мира казала, че това е чудесна новина и се радва за Иво, но в същото време усетила сърцето си разбито. Дъщеря й Ани обаче прегърнала бъдещия татко и го поздравила. Самата Радева смята, че Иво ще е чудесен баща, защото бил много грижовен. Но засега не планирала да го посещава занапред, нито да следи какво става с бременността на новата му жена и кога ще се родят близнаците, за да им носи подаръци. Появата на децата се очаква през септември.

Началото на края на тази връзка била смъртта на майката на Иво. Жената си отишла преди 5 години от Ковид-19 след 2-седмично боледуване. Баща му пък си отишъл от рак 8 месеца по-късно. Синът се грижел за него през цялото време. Вероятно тогава се е завърнал в дома си, напускайки жилището, което е делил с Мира Радева, а след това не се е върнал при нея.

Пеещата социоложка вижда като основна причина за раздялата, че се е оказала по-силна от мъжа си в общ бизнес, който двамата са създали. Това се случвало за втори път в живота й. Тя е имала общ бизнес и с бившия си съпруг Михаил Янов, от когото са двете й деца. „Два пъти направих една и съща грешка. Не биваше!”, признава Мира. „Това просто ни унищожи! Съжалявам, че трябва да го кажа, но на мъжете от най-ранна възраст им е внушено, че те водят. И, ако една жена изведнъж се окаже в по-силна позиция, страшно се депресират. След това започват дребните отмъщения, лошите думи, излишната агресия”, обобщава Радева

Фактът, че близнаците, които са напът, са момче и момиче, издава, че те най-вероятно са зачената инвитро. Майка им не била в първа младост, а около 50-годишна, което също е знак, че не са заченати по естествен път. Мира не крие, че е опитвала да дари Иво с наследник. Няколко пъти е правила инвитро в началото на връзката си, но без успех. Тя трудно е родила двете си деца и смята, че организмът й вече е бил изтощен от хормонални терапии. Тя не очаква скоро да се обвърже с нов мъж, макар че не може да се оплаче от липса на ухажори. Разбитото си сърце лекува с планински преходи.

„На този етап съм сама. Не крия, че ми е болно, че се случи така, но в крайна сметка, живота продължава. Надявам се Иво да намери щастието си”, казва пред „Уикенд” Мира Радева.