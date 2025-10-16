Последни
Ергенът Куцев пребил шампионка по борба, размахвал „Калшник“ на обществено място

Шампионката по борба Джанан Манолова е бита от изгонения от „Ергенът: Любов в рая“ Радослав Куцев! Това научи „България Днес“ от свои източници.


За посегателството, извършено в първите минути в събота, шампионът по кану-каяк и фитнес инструктор беше закопчан, а Софийската районна прокуратура го обвини в нанасяне на лека телесна повреда на половинката си в условията на домашно насилие. При скандала той упражнил физическо насилие върху жената, с която живее във фактическо съжителство. Стиснал я с ръка за гърлото и ѝ е нанесъл удари по главата, съобщават от държавното обвинение.
Оказа се, че потърпевшата не е случайна, а е бронзова медалистка от европейски и световни първенства.

„Моля, не ме притеснявайте“, каза боркинята, потърсена за коментар. Сестра ѝ Елис, която също е известна от тепиха, звучеше загрижена и отказа да говори за Джанан. Не е ясно откога двамата с Радослав са заедно и каква е причината за скандала. Пред медиите Куцев се кълнеше, че не е обвързан, а преди няколко месеца влезе да търси любовта в риалитито.

Подробности за случилото се се очаква да се разберат днес, когато Софийският районен съд ще разгледа мярката за неотклонение на Куцев.
Справката му за съдимост показала, че и друг път е престъпвал закона.
През 2016 г. е осъден от Районния съд в Бургас на 5 месеца условно с 3 години изпитателен срок за притежание на марихуана. През 2019 г. си навлича проблеми със закона в Асеновград. Там е погнат за хулигански действия, тъй като е слязъл от джип „Мерцедес“ и е започнал да размахва предмет, наподобяващ автомат „Калашников“. Местните магистрати му дават 6 месеца пробация за буйстването на обществено място.

След като изтичат наказанията му, от 2023 г. Куцев се води реабилитиран. Официално той се представя като организатор в голяма строителна фирма. Малко преди да му сложат белезниците, Радо отива на бръснар при победителя от „Биг Брадър“ Марио. Докато го подстригва, обяснява пред него какво точно се е случило в предаването, за да се превърне в най-бързо изгонения участник. Това стане, след като влезе в конфликт с ергенката Габриела и я избута със стола ѝ.

„Още при запознаването ни те започнаха с тънките шеги и обиди: „Мъжки дрехи нямаше ли в магазина?“, „Ти от кое село си?“. Започнаха подигравки и заради пловдивския ми диалект. Те са изрязали всички кадри, където се държа любезно и културно, а те обиждат“, казва Радослав. Той разкрива как се е развила ситуацията с Габи и се оплаква, че също е жертва.

„Като ѝ дръпнах стола, тя остана гушната с една от другите участнички. При ставането взе една чаша от масата и ме изпраска с нея. Главата ми беше крива. Оттам следват груби мои реплики – казах ѝ: „Правиш грешка, курво!“. Тя прави крачка, взима втора стъклена чаша и ме засилва пак към главата. Хубаво е, че вдигнах гарда, иначе щеше да ми разцепи главата“, смята Куцев.

Жалва се още, че кадрите, в които е подиграван и ударен, не са излъчени, за сметка на тези, в които избухва и бута стола. Пред приятели Радо е категоричен, че не съжалява за стореното с Габи, но е крайно разочарован от поведението на жените участнички в „Ергенът“. Той им правил комплименти и се държал мило, а те го обиждали и му се подигравали. Предвид този манталитет, смята, че не би харесал нито една от тях. Категоричен е, че само с външност няма как да го впечатлят.

На 32 години вече иска стабилна връзка, за да гради семейство. Въпреки това отбелязва, че получава неприлични предложения както от жени, така и от мъже.

