РОКАДА на годината: Ирина Тенчева поема „Преди обед“!

Въпреки че възстановиха Петър Дочев и Оля Малинова като водещи на „Преди обед", от Би Ти Ви не са се отказали да търсят нови лица на предаването за следващия му сезон, научи „Уикенд". Там се водят усилени преговори с Ирина Тенчева, която най-вероятно ще започне работа в шоуто до няколко месеца. Другата кандидатура, която все не е отписана, е на Мария Силвестър.

Ирина Тенчева многократно e гостувала в "Преди обед" и като седмичен коментатор, и в различни рубрики на шоуто. Тя има нужното образование и опит пред камера, за да влезе успешно в ролята на телевизионна водеща. Говори се, че имала и желание да блести в "Преди обед" всеки ден, тъй като ефирът и липсвал.

Навремето тя се запозна с мъжа си Иван Христов именно покрай работата като водеща на продуцираното от него шоу "Най-добрата майка". Тенчева тогава беше с фамилия Сарачинова, тъй като беше омъжена за Георги Сарачинов. След като се разведе и заживя с Иван, тя многократно е заставала пред камера, но никога не е била в ежедневно 3-часово предаване, каквото е "Преди обед".

В Би Ти Ви смятат, че е достатъчно опитна, за да се справи, особено на фона на Оля Малинова и Петър Дочев, които навремето се приземиха в столовете на водещи, без да имат и ден стаж телевизионен ефир. Всъщност именно за Оля Малинова се говори, че ще бъде отстранена от шоуто.

Шефовете й в Би Ти Ви били бесни, тъй като комедиантката е участвала в протестите пред телевизията в защита на уволнената Мария Цънцарова. Оля от самото начало не може да се похвали като любимка на зрителите и изявата й срещу решенията на ръководството на Би Ти Ви е била последната капка в чашата на търпението на нейните шефове. Очаква се съвсем cкopo варненката да слезе от ефир.

Колежката й Яна Донева със сигурност остава, поне докато не е направила непростим гаф, подобен на този на Оля. Ако не основна водеща, тя със сигурност ще продължи да бъде водеща на дискусионните студиа на риалитито „Ергенът", което тръгва през февруари с нов сезон.

Ирина Тенчева още не била подписала договор с „Преди обед", но разговорите много са напреднали, твърдят източници Уикенд". Очаква се тя да поеме предаването напролет до месеци или най-късно през новия му сезон, който ще тръгне от септември. Все още обаче се водели паралелни разговори и с Мария Силвестър, чиято кандидатура за „Преди обед" се обсъжда още от миналото лято. Екипът тогава й направи проба като водеща в рамките на едно предаване и тя събра много овации от зрителите.

Проблемът обаче продължава да е ежедневният ефир. Звездата от „Бригада Нов дом" се чудела как да го съчетае с другите си задължения. Ирина Тенчева нямала такива проблеми и затова най-вероятно именно тя ще е новото лице на шоуто.