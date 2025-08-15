Есил Дюран се разкрачи по бански, за да привлече внимание (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/esil-dyuran-se-razkrachi-po-banski-za-da-privleche-vnimanie-snimki HotArena.net

Фолкзвездата Есил Дюран ce пусна по дупе от плажа в социалните мрежи.

56-годишната изпълнителка показа, че е в ТОП форма по бански и слага в малкия си джоб доста млади колежки не само гласово, но ги "бие" и по изваяно тяло.

Певицата ползва стария изпитан трик с предизвикателните снимки да обяви сериозен проект, за да привлече повече внимание към него.

„Мили мои, често ме питате кога ще чуете нещо джази в мое изпълнение. Ето голямата новина - на 4 септември ще бъдем в джаза заедно с моята голяма вдъхновителка Камелия Тодорова и талантливата във всички посоки Милица Гладнишка! Един съвместен концерт, който така ме вълнува, че трудно оставам на едно място“, заяви Есил Дюран.

Класически джаз стандарти, соул, фънк и вълнуващи импровизации, поднесени с финес, хумор и много любов очакват почитателите на трите звезди в летния театър „Бунарджика" в Пловдив.

На сцената ще им акомпанират едни от най-добрите джаз музиканти - Калин Жечев - пиано, Радослав Славчев - бас, Атанас Попов - барабани, Васил Спасов - пиано, и Алекс Витков - тромпет. Организаторите са пуснали и промоционални билети с 20% отстъпка, която изтича днес, пише „Телеграф“.