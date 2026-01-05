Ето ги най-лъскавите сватби на 2025-а! СНИМКИ

2025 завъртя редица родни звезди в романтични си ритъм. От пищни церемонни до нетрадиционни тържества – за вас подбрахме най-интересните сватби за изминалата година.

Антоанет Пепе се венча за Карамански

Двамата си казаха заветното „да“ на лъскава церемония в сърцето на Балкана. Специални гости на тържеството бяха редица звезди като Дани Петканов, Теа и Наум Шопов, Венци Венц и разбира се, майката и пастрокът на Иво Нели и Александър Сано, както и дечицата на Ети, пише „България Днес“

Дизайнерката София Борисова даде дъщеря си

Дизайнерката София Борисова омъжи през лятото дъщеря си Доротея за дългогодишния приятел Марио. Приказното събитие бе с бляскав лукс и 2 рокли, направени с много любов за прекрасната булка от майка й.

Дара се взе с Ервин

Ангелският глас на родната поп сцена – Дара, се взе с дългогодишния си приятел лекаря и доктор по фармакология Ервин Иванов, на 21 юни. Тийнсензацията обяви новината с клипче в социалните мрежи. ,,Току-що ce омъжих", написа под публикацията си изпълнителката.

Рут Колева бременна в бяло

С наедряло коремче, малко преди да роди, певицата Рут Колева вдигна запомняща се сватба. Ексцентричната певица каза „да“ на македонския композитор Логин Кочишки. Тя е в бяла рокля и кецове, а той - с долнище на пижама и суитшърт. Обичам, когато големите моменти идват с шеги, смях, без натиск и нулеви очаквания, поясни с преливащо от радост сърце Колева.

Мария се омъжи за Теодор

Сватба вдигна и фолкпевицата Мария с бизнесмена Теодор Петков, с когото се запознават скоро след развода й с бившия й съпруг Мирослав. ВИП двойката се взе на стилна церемония, а месец по-късно пищно се венчаха и на остров Корфу.

Алекс и Влади булки х 2

Двойно щастие озари живота на близначките Алекс и Влади. Къдравите певици се омъжиха в комплект за своите партньори. Церемонията бе скромна, само с близки хора и някои колеги на музикантите.

Латинопевецът Торино се ожени за Сара

Певецът Торино от латино дуото „Торино и Пашата" също мина към бракуваните. Изпълнителят се ожени за любимата си Сара през лятото. Сватбата бе в луксозен хотел в София, а сред гостите бяха певицата Мария Илиева и актьорът Краси Радков.