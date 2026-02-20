Ето я новата "Лейди България" (СНИМКИ) Сред участничките в конкурса имаше модели, майки, бивша футболистка и собственичка на гумаджийница https://hotarena.net/laifstail/eto-ya-novata-leydi-balgariya-snimki HotArena.net

В сряда вечер центърът на София се превърна в сцена на блясък и амбиция - "Лейди България 2026" не просто събра елита на светските среди, а разказа истории за сила, любов и безкомпромисна женственост.

Зад мащабния спектакъл стои името на Мариана Маринова - жената, която знае как да превръща конкурс в събитие, за което се говори дълго. Дванадесет красавици излязоха под прожекторите - различни, силни, с истории зад гърба си и мечти пред себе си. Те преминаха през четири тура -елегантни къси рокли, спортна визия, ежедневен стил и накрая – разкошни бални тоалети, които приковаха погледите на публиката. Участничките бяха красиви и интересни:

Деница Колева от Бургас - руса маникюристка и модел, Петя Сергеева от Монтана - бивш национал по футбол, Моника Тончева от Дупница, Стела Кюлюмова от София - къдрава красавица, студент по комуникационен мениджмънт и модел, Изабел

Пресияна е великолепна, снимки: "България Днес"

Христова от Ямбол - майка и интериорен дизайнер, работещ в семейната гумаджийница. Валентина Монева от Ямбол - собственик на салон за красота, специалист по биомедицинска техника. Пресияна Стефанова от Кърджали - в майчинство, завършва право и подготвя първата си книга, Веронка Борисова от Враца - модел и репортер, Катерина Ермакова от Лом - състезателка по бикини фитнес, Никол Димитрова от Бургас - модел, който учи програмиране, Тина Милушева от София - проджект мениджър и бивша гимнастичка и Мелинда Ихтиандър от София - медицинска сестра, работеща в сферата на медицинските проучвания.

Четирите фаворитки на журито, снимки: "България Днес"

Мариана Маринова и участничките, снимки: "България Днес"

Журито бе повече от впечатляващо - сред дамите блестеше миналогодишната носителка Тереза Палова, представила страната ни в Китай и спечелила лентата "Лейди Пърфект", както и предишни носителки на титлатата "Лейди България" Биляна Димитрова, Христина Красимирова, Елвира Йорданова, Михаела Тодорова, "Модел на България" Марая Владимирова, както и "Мисис България 2022" Манита Вартан и "Мисис България 2023" Виктория Джумпарова. Водеща на вечерта бе "Лейди България 2024" Калина Атанасова.

Петя Сергеева има много титли зад гърба си, снимки: "България Днес"

Музикалната кулминация дойде с участието на Влади Славов, който вдигна публиката на крака с хита "Всичко ми е наред" на Васил Найденов и незабравимия "Фалшив герой" на Тодор Колев.

Ослепителното жури взе трудни решения, снимки: "България Днес"

Сред гостите се забелязаха "Мистър София 2025" Диего Иванов, художничката Марта Желязкова от първия сезон на "Ергенът" и Симеон Димитров от "Диви и красиви 1", който е бивш годеник на ергенката Теа.

Ергенката Марта, топмоделката Виктория Джумпарова и Симеон Димитров се забавляваха заедно преди началото на конкурса, снимки: "България Днес"

Когато настъпи моментът на големите титли, хубавиците и публиката тръпнеха в очакване. "Лейди БГ Интернешънъл" стана Валентина Монева, "Лейди БГ Европа" - Катерина Ермакова, "Лейди БГ Юнивърс" - Тина Милушева. Голямата корона "Лейди БГ Свят" бе поставена върху главата на Пресияна Стефанова лично от Тереза Палова. Четирите момичета ще представят страната ни в чужбина.

Мистър София 2025 - Диего Иванов, също бе сред гостите, снимки: "България Днес"

Пред "България Днес" Пресияна разказа, че решението й да се включи в конкурса не е случайно.

Журито отличи Изабел Христова като най-харизматична, снимки: "България Днес"

"През октомври месец миналата година участвах на "Мис България". Тогава станах втора, и понеже аз съм дългогодишен спортист, в мен я има тази спортна злоба за победа. Казах си: "Следващият път ще спечеля".

Така и става. Красавицата от Кърджали е напът да издаде първата си книга:

"Предстои ми да издам първата си книга. Тя е насочена изцяло към бъдещите и настоящите майки, които искат едновременно да бъдат страхотни майки, но и да запазят женската си сила, да не се изгубят между всички истории с пелени и мляко. Просто това беше един начин да дам старт на новото си начинание", с усмивка заявява хубавицата.

Синът на Преси е на година и шест месеца: "Много е палав и див, но в това му е чарът", смята гордата майка.

Пресияна умело балансира между майчинството и конкурсите за красота, писането на книга и висшето си образование. През юни кърджалийката завършва право:

"В момента съм в сесия и точно поради тази причина нямах никаква подготовка за конкурса. Ще завърша юни месец. А как ги съчетавам? Благодарение на мъжа ми. Той ми помага много. Ако не е съпругът ми - загубена съм".

Спортът е неизменна част от живота на победителката:

"Тренирала съм карате много години. Моят мъж ще се смее, защото много ме закача за това, но да - бях винаги златна медалистка", споделя новата "Лейди България".

На въпроса какво би казала Пресияна на момичетата, които искат да са на нейно място, тя е категорична:

"Нека правят това, за което мечтаят - което ги прави щастливи. Не винаги моите желания са одобрени от мъжа ми, но тъй като той много ме обича, винаги застава зад идеите ми. Най-важното е да правиш това, което обичаш, защото по този начин се чувстваш жив".

Вярата на Пресияна я води в живота й:

"Вярвам в любовта. Вярвам в добротата. Вярвам, че човек може да бъде добър. Ние помагаме постоянно. Моят мъж е диджей, организира благотворителни концерти, даряваме за болни деца и хора. Ако можем да помогнем - винаги сме насреща. Моят апел е да бъдем по-добри", призовава чаровницата.

До Пресияна на сцената блесна и Петя Сергеева, която спечели лентата "Лейди БГ Елеганс". Нейният път е не по-малко впечатляващ. Седем години е била професионален футболист, но нелеп инцидент прекъсва спортната й кариера. Тогава животът я отвежда към модата - без тя да го търси и решава да започне образованието си за учител по физическо.

На Елвира Йорданова бялото ѝ отива, снимки: "България Днес"

"Миналата година взех участие в конкурса "Лейди България". Станах една от победителките, но не главната. Тази година реших отново да се запиша, да си опитам късмета, тъй като по-малкото щастие не ме задоволява. Сега отново не успях да взема короната, но смятам че опитът, който имам и другите победи, които съм натрупала, са ми достатъчни, така че сега се задоволявам само с участие", разказва Петя пред вестника.

По време на първия си конкурс дългокраката красавица от Монтана се е притеснявала:

"Даже не знаех какво означава думата "мис". Нямах токчета дори, но когато се докоснах до тази среда, притеснението изчезна. Имам опит. По-скоро понякога ми липсва увереност в себе си", споделя Петя.

Тъмнокосата красавица съветва младите момичета да слушат себе си:

"Нека не се влияят от чуждото мнение. Хората винаги ще съдят и ще поставят етикети. Жената е уверена, когато прави това, което обича".

И завършва:

"Вярвам в любовта и в кармата. За мен двете неща са много свързани".