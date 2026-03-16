КАТАРЗИС на 50: Необясними болки и паника преобръщат света на Меги от „Търси се“

Нов живот живее Меги Димчева, след като на 50 премина през лична криза и катарзис. В резултат червенокосата дама, която 17 години водеше с Нели Хаджийска предаването „Търси се" по Би Ти Ви, днес е по-осъзната, щастлива и уверена, че е на прав път. А той я отведе към новия й проект „Чудесата в нас" спектакъл, съчетаващ медитации, разговори и музика, който стартира преди две години.

Трудният период за Меги започнал, още докато водела „Търси се" с Нели. Червенокосата дама, която винаги е правила впечатление със своята деликатност и скромност, била неудовлетворена, усещала, че тъпче на едно място и не се случва нищо различно.

„Аз съм се борила с някакви неща в себе си, но в същото време съм го правила с гняв: Защо на мен? Защо сега? Изведнъж получих една много силна паник атака и не можех да продължа по пътя", сподели Меги преди година в подкаста на приятелката си и бивша колежка Нели Хаджийска. Блондинката, която винаги й е била опора и подкрепа, я съветвала да "спре някъде", но Меги се притеснявала, че ако го направи, няма да може да се справи сама.

Червенокосата дама, която през януари празнува 52-рия си рожден ден, се чувствала слаба и уязвима, а в компания невидима, дори излишна. Затворила се в себе си. Голям удар била и загубата на баща й, която Меги не можела да преодолее.

Майка й пък тъкмо в този период била в трудно здравословно състояние. След това синът на Меги - Константин, имал премеждия, заради които ходел по болници. В един момент, когато нещата тъкмо се успокоили, споделяла е бившата водеща, внезапно я връхлетяла необяснима болка в цялото тяло. Потърсила лекарска помощ, но специалистите, към които се обърнала, не установили причината за състоянието й. Лутайки се в търсене на отговори, Меги разговаряла с приятели, близки, даже с учителката по йога, чиито часове посещавала. Тъкмо от нея чула предположението, че е изгубила връзката със себе си. И необяснимата болка, която изпитвала, е начин да се потърси и да се види отстрани, пише „Минаха години“.

„Много дълго време имах липса на такава любов на обич към себе си", признавала е Меги.

По-късно тя осъзнала, че е имала нужда от промяна. Затова и животът й го подсказвал с предизвикателства от всякакво естество - здравословни, личностни, семейни, професионални. На много хора им се случва, но когато не знаят откъде да тръгнат, започват да обвиняват другите и обстоятелствата. Меги започнала да се среща с хора, които я вдъхновяват с начина си на живот и мислене. Медитирала, слушайки любими български песни. Свързвала се с текста и с музиката, разяснявала е Меги, преминавала през собствения си живот и се виждала отстрани. Така постепенно необходимата промяна настъпила.

Това я вдъхновило за проекта й „Чудесата в нас", в който също ca включени български песни, разговори с гости, медитации и медиативни текстове, които Меги е написала. Бившата водеща вярва, че всеки трябва да обръща повече внимание на себе си, да се цени, да се обича, защото в противен случай нито успехите, нито титлите или материалните постижения ще го направят щастлив. Затова Меги казва за този труден период и последвалия катарзис, че тогава „колкото се е намерила, толкова се е и изгубила".

Голяма подкрепа тогава и въобще в последните 11 години, откакто са заедно, Меги получила от съпруга си Ивайло Фичев. Тя го среща, след като вече е сбъднала професионалната си мечта и имала нужда да даде приоритет на тази в личния си живот, а именно да намери голямата любов и да има семейство. Запознали се на организирана за целта вечеря в дома на Нели и вече бившия й съпруг Даниел, с когото имат двама сина. Ивайло им бил съсед и още от пръв поглед блондинката от „Търси се“ го харесала за приятелката си. Затова Нели не чакала да мине много време от запознанството на Ивайло със семейството й, за д го покани на вечеря. Той бил наясно, че ще присъства и приятелка на домакинята. Вероятно се е досещал, че целта на вечерята е тъкмо да се срещне с нея. Меги също била подготвена, заради което и била малко притеснена. На вечерята тя и бъдещият й съпруг се харесали от пръв поглед.

След това двамата започнали да излизат заедно. Връзката им се развила доста бързо и всичко изглеждало идеално, докато не стигнали етапа, в който решили да имат дете. Меги дълго време не можела да забременее, така че с Ивайло потърсили репродуктивен специалист с идеята да се предприемат необходимите стъпки за осъществяването на ин витро процедура. Изследванията обаче показали проблем.

„Оказа се, че имаме и двамата с мъжа ми генетични промени - една анемия, и има опасност детето да се разболее също от форма на тази анемия", споделяла е Меги. Шансът бил 50 на 50. Тревогата им естествено била голяма. Имало даже лекари, които казали на Меги, че не може и да не стане майка. В себе си обаче тя била сигурна, че мечтата й ще се сбъдне. Интуицията й го подсказвала. Доста дълго време бившата водеща се подлагала на процедури по замразяване яйцеклетки, без да се знае дали ще могат да бъдат оплодени. Затова за Меги било истинско чудо, когато забременяла от първия ин витро опит. Днес тя и мъжът й са щастливи родители на Константин, който е вече на 10 години.

„Просто да повярват в чудото, че то ще се случи, когато много вярваш. Когато се страхуваш непрекъснато... Защото аз и всички тези момичета сме минали през различни емоции на страх, на отчаяние, на много сълзи, на много отричане, и след някакъв определен период си казваш: „Ако се страхувам, какво? Какво ще ми донесе страхът?". Нищо! Освен блокиране на тази хубава енергия, която така или иначе се е запътила към теб, на тази душа", споделяла е Меги.

Що се отнася до любовта, бившата водеща неведнъж е казвала, че с мъжа си Ивайло живеят в хармония, но преди това са преминали своите предизвикателства във връзката си. Те вече са далеч назад, така изглежда особено от осъзнатите години, на които вече са. Бившата водеща смята, че за да приемеш другия такъв, какъвто е, трябва първо да направиш това за себе си. Да се заобичаш и да се погледнеш с очите на човека, който те обича. И наистина, смята Меги, любовта към себе си те кара да обичаш другия още повече, защото да видиш само хубавите му черти не е лесно. Меги и Ивайло знаят кои са те и предимно в тях се вглеждат.