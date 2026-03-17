КОСМИЧЕСКИ СКАНДАЛ! Ненчо-Тръмп и Златка взривяват Марс

Да влезеш в образа на един от най-големите съвременни лидери не е никак лека задача. Именно затова актьорът Ненчо Балабанов репетира по 8 часа дневно за ролята на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„От 10:00 до 18:00 съм на репетиции. Много е натоварено“, споделя пред „България Днес“ артистът, който всяка вечер забавлява зрителите и с участията си в телевизионни формати.

Ненчо си партнира с Алекс Сърчаджиева, която влиза в ролята на Урсула фон дер Лайен.

Култовото превъплъщение зрителите ще могат да видят в комедията „Пътуване до Марс“ от Иво Сиромахов.

Постановката ни пренася на борда на космически кораб, отправил се към Червената планета. В опит за колонизация Илон Мъск кани на полет до Марс едни от най-влиятелните фигури на света. Сред тях са Доналд Тръмп (Ненчо Балабанов), Урсула фон дер Лайен (Алекс Сърчаджиева/Гергана Спиридонова), Владимир Путин (Тодор Танчев) и държавният глава на Китай Си Дзинпин (Румен Ангелов).

В извънземната мисия участие има и България, която изпраща своята ВИП персона – инфлуенсърката Златка (Стиляна Маркова).

Пътуването преминава през редица премеждия, опасности и комични ситуации, обещаващи смях до сълзи. След кацането си на Червената планета героите са посрещнати от специален домакин – Извънземния (Грозден Даскалов).

На фона на размириците по света спектакълът представя героите в своеобразен сблъсък на егото и човешките амбиции – извън пределите на Земята.

„Пътуване до Марс“ е под режисурата на Златомир Молдовански, със сценография на Даниела Николчева и музика на Сибин Златарев. Премиерата е на 5 април в Драматично-куклен театър „Константин Величков“ в Пазарджик.