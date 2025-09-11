Ето защо жената на Берба винаги се крие под слънчевите очила! Първа снимка отблизо

47-годишната Елена Щилянова никога не е обичала да влиза в светлината на прожекторите за разлика от популярния на световно ниво Димитър Бербатов. Въпреки че двамата са заедно повече от 20 години, имат две дъщери и една от най-здравите връзки в българския хайлайф, Елена рядко излиза на светски събития до мъжа си, пише Intrigi.bg. А снимките им в публичното пространство са кът.

На малкото такива Елена често е със слънчеви очила или снимана отдалеч, затова и за феновете винаги е било трудно да определят красива ли е жената до Берба. Профилите й в социалните мрежи са мистерия, страни и от медиите.

Уви, по-голямата й дъщеря не е наследила социалната й скромност. За разлика от майка си, Деа Бербатова е изключително активна в мрежите, особено в Tik-Tok и Instagram, където пуска различни сторита, включително и с участието на баща си. А преди дни за първи път реши да включи и майка си, пускайки нейна снимка в лице. На фотоса Елена и Деа позират отблизо за селфи, направили муцунки за целувка. Прави впечатление силният грим, с който е Елена на фотоса, но по-шокиращи за феновете се оказаха дълбоките й бръчки и изострени черти.

Визията на Бербовица никак не се хареса в нета и хейтъри заляха пространството с вълна от негативни и обидни коментари. Нищо чудно, че досега Елена избираше тишината на медийното отсъствие…