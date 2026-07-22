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Фънки БЕСЕН! Щерка му взриви мрежата с тяло по бански (СНИМКИ)

https://hotarena.net/laifstail/fanki-besen-shterka-mu-vzrivi-mrezhata-s-tyalo-po-banski-snimki HotArena.net
Каролина Церовска
1463
Фънки БЕСЕН! Щерка му взриви мрежата с тяло по бански (СНИМКИ)

Каролина Церовска
1463

Карла Ковачева, дъщерята на Димитър Ковачев – Фънки, показа, че в семейството не липсва и сериозна доза женски чар. Красавицата публикува горещ летен кадър от яхта и за броени часове успя да прикове вниманието на последователите си, пише Intrigi.bg.

Облечена в изрязан бански и с широка шапка, Карла позира уверено на фона на морето, демонстрирайки стегната фигура и тяло, достойно за корица. Снимката моментално предизвика вълна от реакции, а под публикацията заваляха комплименти за перфектната й форма и излъчването й.

Наследничката на рокаджията не е сред звездните деца, които ежедневно търсят внимание в социалните мрежи. Тя рядко допуска любопитни погледи до личния си живот и още по-рядко публикува толкова провокативни кадри. Именно затова появата й по бански предизвика истински фурор.

Фънки обаче едва ли е особено въодушевен от факта, че мъжката част от последователите на дъщеря му не може да откъсне очи от снимката. Познавайки острия му характер, не е трудно човек да си представи реакцията му, когато прочете част от възторжените коментари под кадъра.

Карла определено не остави много място за въображението, но успя да запази визията си стилна, а не евтино провокативна. Вместо натрапчива показност тя заложи на естествено излъчване, морски фон и фигура, която свърши останалата работа.

С един-единствен кадър дъщерята на Фънки успя да се превърне в една от най-коментираните красавици в мрежата. А известният й баща вероятно предпочита този пост изобщо да не беше стигал до толкова много мъжки очи.

 

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4 Коментара

Бивш от МВР76

преди 48 минути

Може да съм Гнусна и Чистокръвна Мангалка надеждо дойчева с Грозен и Увиснал Нос(типично циганска черта), но съм със самочувствието на Красивата и Известна Българка Никол Станкулова. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Пукни Мангалко.

преди 47 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 46 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 46 минути

Къде е "габи".

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