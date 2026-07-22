Фънки БЕСЕН! Щерка му взриви мрежата с тяло по бански (СНИМКИ)

Карла Ковачева, дъщерята на Димитър Ковачев – Фънки, показа, че в семейството не липсва и сериозна доза женски чар. Красавицата публикува горещ летен кадър от яхта и за броени часове успя да прикове вниманието на последователите си, пише Intrigi.bg.

Облечена в изрязан бански и с широка шапка, Карла позира уверено на фона на морето, демонстрирайки стегната фигура и тяло, достойно за корица. Снимката моментално предизвика вълна от реакции, а под публикацията заваляха комплименти за перфектната й форма и излъчването й.

Наследничката на рокаджията не е сред звездните деца, които ежедневно търсят внимание в социалните мрежи. Тя рядко допуска любопитни погледи до личния си живот и още по-рядко публикува толкова провокативни кадри. Именно затова появата й по бански предизвика истински фурор.

Фънки обаче едва ли е особено въодушевен от факта, че мъжката част от последователите на дъщеря му не може да откъсне очи от снимката. Познавайки острия му характер, не е трудно човек да си представи реакцията му, когато прочете част от възторжените коментари под кадъра.

Карла определено не остави много място за въображението, но успя да запази визията си стилна, а не евтино провокативна. Вместо натрапчива показност тя заложи на естествено излъчване, морски фон и фигура, която свърши останалата работа.

С един-единствен кадър дъщерята на Фънки успя да се превърне в една от най-коментираните красавици в мрежата. А известният й баща вероятно предпочита този пост изобщо да не беше стигал до толкова много мъжки очи.