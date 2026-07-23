Фънки разсече: Не се пека на плажа, да не съм мекица? Мога да си пия и в София! https://hotarena.net/laifstail/fanki-razseche-ne-se-peka-na-plazha-da-ne-sam-mekica-moga-da-si-piya-i-v-sofiya HotArena.net

С Рачков и Бачорски си изкарвам супер на Китен, качвам се на сцената с импровизирано комеди

"Прекрасни почивни дни си изкарвам в компанията на Димитър Рачков, неговата годеница Вики и Бачорски и неговата мацка - Анастасия. Весело ни е винаги, когато сме с Рачков, но всичко хубаво има край - само след ден отивам в Бургас, а после в Царево с комедиартисти. Ще участвам, като разказвам случки, импровизирам." Това сподели пред "България Днес" любимият музикант на малки и големи Димитър Ковачев-Фънки. Той обясни, че за комедито няма специален сценарий, а всичко си измисля в момента.

Фънки с "Черно фередже" Снимка: фейсбук

"С доктора Миро Ненков съм, Иво Райчев и Михаил Дюзев, казва се "Приятели мои: Завръщането", сподели Фънки.

Веднага след представленията той има пътуване и с музикантите от "Черно фередже", с които от години работи и обикалят страната.

Музикантът не обича да си почива и е планирал цяло лято с различни събития, в които ще участва.

"Не се пека аз на плаж, не ми харесва този кооператорски тен, към който се стремят хората. Какво да се пека, аз да не съм мекица? Освен това не обичам морето, мога да си пия и в София, важното е с кой си, а не къде си", казва Фънки.

Една от случките, които в момента го забавляват от сърце, е реплика на автомонтьор към него.

"С битовизми някакви ме занимава човекът, вика ми, че трябвало да си сменя шарнира за смарта, а аз въобще не знам какво е "шарнир". Ей за такива работи трябва да мисля. Иначе съм добре, може да се каже, че по европейски сме болни всички, и аз така", шегува се фънкарят.

Колкото до участията му в столицата, Ковачев още не ги мисли, но се радва, че го канят навсякъде и с удоволствие не спира да работи.