Фики взриви мрежата с псувни! Фенове бесни: Падна на дъното! ВИДЕО

Потребителите на социалните мрежи скочиха срещу Фики заради псувните в новата му песен.

Певецът пусна кратък 30-секунден откъс от новото си видео и за минути успя да разбуни духовете.

„Очаквайте „Тебе докато не те видях“, написа лаконично големият син на Тони Стораро. Във видеото той е изтупан в чисто бял костюм и пее на борда на яхта, паркирана в морето, а на заден фон се виждат светлините от хотелите и заведенията по брега. Текстът на парчето е изписан и със субтитри:

„Как се влюбих, бах му майката.

Леле, как се преебах.

Преди добре си бях, тебе докато не те видях.

Тебе докато не те видях, нямах тази рана.

Сърцето ми го няма“.

Снощи видеото събра повече от 630 000 гледания, предизвика 8,5 хиляди реакции, написаха се и над 2 хиляди коментара. „Ужас! Кошмар! Дъно! Как се допуска такъв текст!!! Няма ли цензура!“, бе сред първите поетесата Оля Ал-Ахмед. Други продължиха в същия дух: „Този път се изложи, Фикрет Ефенди“, „Не ти подхожда да пееш такива песни“, „Беше пример, за разлика от Емрах, сега стигаш неговото ниво“, „Малки деца те слушат“.

Заклетите му почитатели побързаха да го защитят, че и в турския оригинал на песента също има псувни. „Там обаче се псува градът, а тук – себе си“, контрираха психопати. „По-добре не я пускай! Разваляш тоталния хит!“ и „Ела на себе си, брат! Имаше си твой стил, не се прави на Меди от Тему“, добавиха доброжелателите му.