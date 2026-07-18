Гадателката на Берлускони - Теодора Стефанова: Титла за Аржентина, "Златна топка" за Меси!

Ямал ще удари греда, редовното време ще завърши 2:2 и ще има продължения, предвижда рожденичката

Аржентина ще защити световната си титла и отново ще вдигне купата след дългоочаквания финал в неделя! Предсказанието направи Теодора Стефанова, позната като личната гадателка на покойния вече бивш италиански премиер Силвио Берлускони. Специално за читателите на "България Днес" феноменът описва ясно как вижда развоя на финалната среща, в която аржентинците се изправят срещу Испания. Днес, 18 юли, Стефанова празнува своя рожден ден.

"Финалът между Аржентина и Испания ще бъде много равностоен мач. Очаквам испанците да са по-агресивни, ще имат много повече положения. Ламин Ямал още в началните минути ще удари греда. Виждам, че Испания ще играе с много голяма преса в половината на Аржентина, която от своя страна ще се затвори и ще изчаква своите шансове на контраатака. Ще бъдат много близо до това да открият резултата. И пред двете врати ше има положения за гол. ВАР ще се намеси, след като ще има сериозни претенции за игра с ръка в наказателното поле от страна на един аржентински футболист. След това Кукурея ще има много добра ситуация, ще отбележи, но голът му ще бъде отменен заради нередовна позиция. Виждам и една много спорна ситуация с лош фал на испанец срещу аржентинец, в която ще има претенции за червен картон, но ще се размине. И двата отбора ще отбележат по един гол до почивката и резултатът ще бъде 1:1", прогнозира Стефанова. Според нея това няма да са единствените попадения в сблъсъка.

"Ще гледаме много отворен сблъсък. Всички ще скандират "Меси! Меси!" и ще очакват от него аржентинците да стигнат до нов гол. Ще има и други футболисти, които могат да се превърнат в герои в срещата. Меси и Ямал действително носят отборите на гърба си. Много е интересно как ще се срещнат двамата - единият, който вече е дал всичко във футбола, и другият, който тепърва тръгва.

Ще видим ученикът срещу учителя. Напрежението ще се повдигне още повече през второто полувреме. Отборите ще си разменят по още един гол и аз давам резултат 2:2. Мачът няма да се реши в редовните 90 минути и ще има продължения.

И за Испания, и за Аржентина ще влязат решаващи смени. Испанците ще играят много по-добре и по-организирано в продълженията. Аржентинците ще чакат най-вече на Лео Меси, Лаутаро Мартинес и Енцо Фернандес. В крайна сметка ще се получи една много изстрадана победа на Аржентина, тя е фаворитът за мен. Този мач ще се запомни дълго време, ще има много дискусии. И двата отбора ще се раздадат до краен предел. Това ще бъде една голяма битка, която ще се види пред очите на целия свят. Меси отново ще спечели "Златната топка". Разбира се, винаги мога да сгреша в прогнозите си, защото това е топка, а футболът зависи от много фактори", обяснява още популярната гадателка, чиито прогнози често се сбъдат с голяма точност.

Ще има здрава битка за третото място

Стефанова споделя очакванията си и за двубоя между Англия и Франция, който е точно в полунощ събота срещу неделя.

"Двата отбора ще направят много голяма битка в мача за третото място. Мбапе и Дембеле срещу Кейн и Белингам! Очаквам равностоен мач. Франция няма да се даде. И в тази среща ще има много полемики и дискусии", допълва гадателката на Берлускони.

Теодора Стефанова е родена в Стара Загора. След автомобилна катастрофа и прекарана кома влиза в контакт с извънземен разум на име Унилсън. Чува глас, който й дава информация за нашето минало, настояще и бъдеще, за важни събития в световен глобален мащаб.