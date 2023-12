Галена изду панталона на Борис Дали (Вижте какво здраво опипване падна) Борис Дали търсеше постоянна близост от Галена на последното й участие, разбра HotArena.net. Сцените на ласки се разиграли в известна дискотека в Студентски град. Докато певицата изпълнявала последните си хитове, изненадващо забелязала, че сред посетителите на заведението е и една от дуетните й половинки. https://hotarena.net/laifstail/galena-izdu-pantalona-na-boris-dali-vijte-kakvo-zdravo-opipvane-padna HotArena.net Руси 95109 Борис Дали търсеше постоянна близост от Галена на последното й участие, разбра HotArena.net. Сцените на ласки се разиграли в известна дискотека в Студентски град. Докато певицата изпълнявала последните си хитове, изненадващо забелязала, че сред посетителите на заведението е и една от дуетните й половинки.

<p><span style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \'Times New Roman\';\">Борис Дали търсеше постоянна близост от Галена на последното й участие, разбра </span><span style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \'Times New Roman\';\" lang=\"EN-US\">HotArena.net.</span></p> <p><span style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \'Times New Roman\';\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \'Times New Roman\';\">Сцените на ласки се разиграли в известна дискотека в Студентски град. Докато певицата изпълнявала последните си хитове, изненадващо забелязала, че сред посетителите на заведението е и една от дуетните й половинки. </span></p> <p><span style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \'Times New Roman\';\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \'Times New Roman\';\">На Галена й хрумнало да покани колегата си на сцената и заедно да изпълнят съвместното си парче „Намерих те“. По време на песента, клиентите станали свидетели на прегръдки и целувки от страна на музикантите. </span></p> <p><span style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \'Times New Roman\';\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \'Times New Roman\';\">Ние от </span><span style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \'Times New Roman\';\" lang=\"EN-US\">HotArena.net </span><span style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \'Times New Roman\';\">знаем, че хитовата певица държи на семейството си и ласките, които са си разменили с Борис Дали са на приятелска основа. <span> </span>Вероятността за това е 90%. Като имаме предвид обаче, че Галена е известна и с разкрепостеното си поведение, особено когато шмръкне или пийне, е много възможно да е опипала Борис Дали и с други намерения.</span></p> <p><span style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \'Times New Roman\';\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \'Times New Roman\';\">Според очевидци дори ясно се виждало, че на Борето тая работа му е била много приятна и е бил издул панталона.</span></p> <p><strong><span style=\"font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: \'Times New Roman\';\"> </span></strong></p>