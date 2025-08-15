Последни
Популярни
Горещи

ОТКРОВЕНО: Маги Томова ПРОГОВОРИ за връзката си със Слави Трифонов!

https://hotarena.net/laifstail/otkroveno-magi-tomova-progovori-za-vrazkata-si-sas-slavi-trifonov HotArena.net
HotArena.net
1757
ОТКРОВЕНО: Маги Томова ПРОГОВОРИ за връзката си със Слави Трифонов!

HotArena.net
1757

Маги Томова е модел и инфлуенсър, родена във Варна. Завършила е гимназия по текстил и моден дизайн, пише Филтър. През 2006 г. печели конкурса "Мис Варна", следва маркетинг в София. Работила е като управител на заведение и е популярна след участието си в "Ергенът".

На въпрос за любовта тя отговаря: "На хората им трябва време за адаптация и опознаване. Когато си абсолютно готов да изживееш такава прекрасна емоция, няма нещо, което да те притеснява, и друго, от което да се страхуваш". И добавя: "Любовта е най-хубавото нещо, ако обаче й дадеш шанс да ти се случи!"

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.