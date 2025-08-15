ОТКРОВЕНО: Маги Томова ПРОГОВОРИ за връзката си със Слави Трифонов!

Маги Томова е модел и инфлуенсър, родена във Варна. Завършила е гимназия по текстил и моден дизайн, пише Филтър. През 2006 г. печели конкурса "Мис Варна", следва маркетинг в София. Работила е като управител на заведение и е популярна след участието си в "Ергенът".

На въпрос за любовта тя отговаря: "На хората им трябва време за адаптация и опознаване. Когато си абсолютно готов да изживееш такава прекрасна емоция, няма нещо, което да те притеснява, и друго, от което да се страхуваш". И добавя: "Любовта е най-хубавото нещо, ако обаче й дадеш шанс да ти се случи!"