Гаджето на Глория в ареста за трафик на наркотици! Не съм с Добромир, да си сърба попарата, отсече певицата

Добромир Добрев от разкритата от ГДБОП група за трафик на наркотици, остава в ареста, реши пловдивският Окръжен съд. Добрев е арестуван в сряда в София, а в колата му бяха открити 9 пакета марихуана.

"Нямам какво да кажа по въпроса. Всеки сам носи отговорност за действията си, да си сърба попарата! Той е пълнолетен човек. Нямаме отношения отдавна, дори не разбирам защо търсите мен".

Това обяви преди малко пред репортер на Lupa.bg Глория, минути след като се разбра, че гаджето й Добромир Добрев е арестуван като участник в международен канал за трафик на наркотици. Певицата бе видимо изнервена, че журналисти я търсят по този повод и побърза да прекъсне разговора. Малко след това вече тя спря да отговаря на телефона си и впоследствие го изключи.

Глория е официално с Добромир от 2022 г. Връзката им непрекъснато е на приливи и отливи, като за този период са се разделяли поне 3-4 пъти. Според запознати, певицата няма как да не е била наясно с какво се занимава половинката й. Вероятно и това е станала причината за окончателната им раздяла тази пролет. Тогава русенката изтри всичките си общи снимки в социалните мрежи.



Добромир в съдебната зала след ареста си. Пловдивският съд го остави за постоянно зад решетките

Както стана ясно по-рано днес, младото гадже на примата на фолка е единия от задържаните участници в ОПГ-то за мащабна схема за трафик на наркотични вещества до Турция, която бе разбита на 13 август от МВР. Добромир Добрев бе арестуван след акция на ДАНС И ГДБОП в София, а в автомобила му на паркинг бяха открити 10 килограма пакетирана марихуана в куфар. Още същия ден той бе отведен в Пловдив, за да му повдигнат обвинение по чл. 321, ал. 3 – за участие в организирана престъпна група.

Според обвинението мъжът е част престъпна група, занимавала се с държане, укриване и международен трафик на наркотици от Нидерландия и Испания към Турция. Дрогата обаче е укривана в Пловдив, а прокуратурата заяви, че има данни по делото Добромир да се е срещал в столицата с ръководителя на престъпната група. Той е бил следен от ченгетата от няколко мес