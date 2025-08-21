Васил Божков-младши с таен рожден ден на вила (СНИМКИ)

На 12 август Васил - синът на Ива Софиянска и Антон Божков и внук на Васил Божков, отпразнува своя 10-и рожден ден. Макар родителите му да пазят личния му живот далеч от публичното внимание, датата не мина незабелязано. Майка му публикува в социалните мрежи кратък, но топъл поздрав: „Честит рожден ден! Обичам те завинаги!“.

Лятото за малкия рожденик и неговите брат и сестра - Мая и Стефан, преминава е уединена семейна вила с басейн, където вече са натрупали солиден шоколадов тен. Мястото е избрано така, че да осигури пълно спокойствие, далеч от папараците и публичния интерес. Трите деца са сред най-строго пазените в страната, а за ежедневието им се знае изключително малко.

Известно е, че грижите за тях са изцяло поети от майка им Ива, която не разчита на бавачки или помощници. Според близки до семейството на децата не им липсва абсолютно нищо - получават всичко, което пожелаят, и нищо не им се отказва. Именно това, твърдят запознати, ги е направило леко разглезени, несамостоятелни и склонни да приемат вниманието и грижите за даденост.

Самата Ива даде лек намек за това в профила си в инстаграм, където сподели забавно и иронично видео. В него тя разказа как е организирала „съвършен ден“ за децата пълен с развлечения и внимание, но въпреки това те пак не останали доволни. Коментарът й беше приет от последователите с усмивка, но и като малък прозорец към реалността в едно семейство, където ресурсите са неограничени, но родителските предизвикателства остават същите.

Бракът на Ива Софиянска с Антон Божков е стабилен и безоблачен, въпреки че според слухове известният й свекър не изпитва особена симпатия към нея. Това обаче не пречи на двойката да поддържа задружно и дискретно семейство, в което външни лица трудно проникват.

Рожденият ден на малкия Васил премина в тесен семеен кръг, далеч от светлините на прожекторите, но със сигурност в атмосфера, в която нищо не липсва. Макар снимки от тържеството да не бяха публикувани, за близките е ясно, че празникът е бил организиран с размах, какъвто подобава на внука на един от най-известните хора в България.