Галена похарчи 700 бона за концерта си

Още дълго време ще се говори за концерта-спектакъл на Галена– „Еуфория“. Фолк певицата поднес епочти 4-часово шоу на световно ниво в столичната „Арена 8888” пред хиляди свои фенове и изпълнители от различни жанрове, присъствали на събитието, видя репортер на „Уикенд”.

Звездата на фолка се раздаде максимално, а спектакълът й бе изключително зрелищен и надхвърлящ всичко, правено от български изпълнители на сцената. Галена би дори Слави Трифонов, който е известен с педантичността си и желанието всичко да е изпипано до най-големия детайл, видя репортер на „Уикенд”. Според източници на „Уикенд”, за пищните ефекти и осветление на залата певицата е похарчила над 700 000 лева. По тази причина тя не е и на печалба от спектакъла си – приходите горе-долу покрили разхоздите.

„Еуфория“ е първият по рода си самостоятелен спектакъл на фолк изпълнител в най-голямата зала в България, демонстрирайки нови, световни стандарти в шоубизнеса у нас. Концертът започна с взрив от светлини и динамична музика, което създаде напрежение и очакване в публиката. Със своето впечатляващо сценично присъствие, Галена успя да завладее вниманието на всички още с първите акорди. От самото начало шоуто не беше просто концерт – то беше истинско театрално преживяване, в което всяка песен имаше своя собствена визуална интерпретация и изразяваше различни емоции. Галена излезе минути след 20часа и беше посрещната от бурни аплодисменти. Тя започна спектакъла с хитова песен от последния си албум. Изпълненията й бяха съпроводени от динамично осветление, хореографии и визуални ефекти, които правеха всяка песен още по-вълнуваща.

„Еуфория“, която даде името на целия концерт, се оказа емблематична за шоуто. Тази песен сякаш обобщаваше цялото настроение на вечерта. Концертът беше не само пълен с любимите хитове на Галена, но и изпълнен с нови и свежи предложения от нейната музикална колекция, които успяха да завладеят сърцата на всички фенове.

Певицата се появи на сцената, облечена в лъскава рокля, обградена от специални светлинни ефекти, които създаваха почти мистична атмосфера. Публиката бързо се потопи в магията на шоуто. Емоционалната интензивност на първоначалното изпълнение не само че събуди публиката, но и зададе темпото за останалата част от вечерта. Тя бързо установи силната връзка със своите фенове, изпълнявайки най-обичаните и емблематични си парчета.

Особен акцент на концерта беше и срещата с феновете. Галена не пропусна да благодари за тяхната подкрепа, като многократно влизаше в контакт с публиката. С невиждана сценография, над 40 танцьори, избрани със специален кастинг, и режисура, за която отговаря Рафи Бохосян, Галена поднесе на феновете си шоу от световна класа.

На сцената до Галена се качиха и голяма част от колегите й, с които има дуетни парчета. Първа я „подкрепи” Деси Слава. С нея изпълниха на живо общото си парче „В твоите очи”. Блондинката показа страхотните си гласови данни и бе бурно аплодирана. Единствено тоалетът й не бе подходящ за тялото й и разкриваше всичките й недостатъци, а и до супер слабата Галена още повече си личеше пухкавата Деси.

На сцената излязоха още Фики Стораро и Цветелина Янева, като с нея изпълниха няколко дуетни парчета. Цветелина излезе да пее пред публика за пръв път от 9 години заради шоуто на своята приятелка в „Арена 8888”. „Треперя цялата, благодаря на Галена, а и на вас”, каза от сцената изпълнителката. „Благодаря, че имах възможността отново да пея с вас! Благодаря, че бях част от този прекрасен за мен концерт Галена” - сподели Цветелина Янева.

Малина и диджей Дамян също се „разписаха” с по едно дуетно изпълнение с Галена. На сцената със звездата излезе да пее и малкият й син Алекс, чиято мечта се сбъдна пред хиляди хора. Въпреки огромната подготовка и вълнението от историческото събитие, Галена изживява и истински майчински кошмар часове преди да излезе на сцената. Самата тя с усмивка разказа, че малкият Александър е паднал на сцената по време на репетиция и си е счупил един от предните зъби. Детето излезе на сцената с разбита уста. В крайна сметка обаче Алекс се окопитва и се качи на сцената, изпълнявайки с майка си един от най-известните чалга хитове „Хавана тропикана”. „Бях на косъм да отменя всичко, но се събрах и продължих. Като всяка майка, изпаднах в шок и ужас“, сподели разчувстваната Галена.

Малко по-късно на сцената излезе Преслава, която предизвика фурор сред публиката. Облечени в атрактивни тоалети, двете за първи път изпълниха заедно песента „За награда” на живо. Дуетното им парче излезе броени дни преди концерта на Галена, но най-верните им фенове вече бяха научили текста.

Дълги години двете певици не си говориха, без да са се карали, по думите на Преслава, но песента им ги сдобри отново. Тя се появи в черна рокля, почти като Галена - с дълго черно сако, обсипано с пайети. „Знам, че феновете ни чакат този дует с години, и ето ни тук пред вас”, каза Преслава, докато правеше сърце с ръце. По-късно към тях се присъедини и Борис Дали, с когото изпяха общото им парче „Бутилка”.

Като за накрая от дуетите, Галена бе оставила Краля на фолка - Азис, който също даде всичко от себе си. Той излезе от допълнителна кръгла сцена и бе облечен в костюм и сребристо бюстие, което само му падаше и гърдите му изскачаха на показ. Азис пях на живо, слагайки в малкия си джоб всички останали изпълнители от фолк жанра.

Единственият минус беше, че Галена тя на плейбек през половината време. Звездата смени 10 тоалета, кой от кой по-атрактивен, скъп и изпипан до последния детайл. „Уикенд” узна, че само гардеробът на певицата за концерта е струвал над 100 000 лева. Шоуто ще бъде излъчено в новогодишната нощ по Би Ти Ви.

Коцето дойде с бутилка уиски, Диона дърпа електронна цигара

Сред стотиците фенове, които изпълниха залата, се откроиха и много известни личности. На концерта присъстваха колеги и приятели на Галена, сред които Есил Дюран, Дара, Иво Димчев, Ивана, Глория, Тони Стораро с жена си Валя, сина му Фики, снахата Гюлджан и двете внучета, зад тях стояха Коцето със съпругата си Надя и двете им деца.

Константин влезе в залата с бутилка уиски в ръка, която успя за изпие за няколко часа. Фолк певецът едва се люлееше от опиянение, а около него танцуваха дъщеря му Мариана и жена му Надя, които искрено се радваха на песните на Галена. Надя е една от малкото жени с възможности, която все още не е прибегнала до пластината хирургия и е напълно естествена, тя все още изглежда като момиченце.

Близо до Коцето бяха Есил с мъжа си Борис, а пред тях част от младите певици на Галин от „Алфа мюзик”, сред тях се открояваше Лидия, която не спря да танцува. До нея беше и Диона, която не спираше да пуши електронна цигара, въпреки че се намира на закрито. Няколко реда по-назад седеше Николета Лозанова, която изгледа целия спектакъл с ледена физиономия и много леки наченки на усмивка. Ни Ло не смееше нито да пее, нито да се забавлява, нито да пляска, явно искайки да запази образа си на „кахърена ледена кралица” без емоции.