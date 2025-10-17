Георги Тошев за изгонването на Венета: Много се радвам! (Райкова му готви ВЕНДЕТА)

Последни
„Радвам се, че bTV - медията, в която прекарах над 20 години, взе правилното решение за предаването "Преди обед". Зрителите заслужават добро съдържание, поднесено от хора, които се ползват с доверие.“

Така продуцентът и журналист Георги Тошев коментира отстраняването на Венета Райкова от ефира на бТВ. В интервю за „Дойче Веле“ той не скри задоволството си от освобождаването на водещата в „Преди обед“, заради която самият той напусна медията. По думите му, двамата не са се познавали лично допреди да им се наложи да работят заедно в предаването, и признава, че в началото се е надявал Венета да промени стандарта си и нивото на тв водещ, но това така и не се случило.

„Тя е работила във формат, успешен тогава, но днес времената са други. Тя имаше шанса, ако познаваше добре стандартите на съвременната телевизия, в този часови пояс да се развие като друг тип водещ с други стандарти“, споделя Тошев, намеквайки, че Райкова, която вече от 10 години не е на екран“, има остарели разбирания за журналистика и зрителски интерес.

Реакцията на Райкова не закъсня, пише Intrigi.bg. По-рано днес тя се обърна към последователите си в Инстаграм с уверението, че доброто ще победи в тази криза. А за музикален фон иронично добави песента на Amanatti – „Вендета“.

 

